«Танец орла и лебедя»: как лезгинка стала национальным достоянием народов Кавказа

15 июля исполнилось 100 лет со дня рождения артиста балета, эстрадного танцовщика, хореографа, балетмейстера и актера Махмуда Эсамбаева. «Король и чародей танца» – так говорили про Эсамбаева. Он всю жизнь работал над мастерством своей пластики, гибкости и языка тела. А свою знаменитую 40-сантиметровую талию буквально «выточил» медитациями, йогой и очень скромной пищей. Легендарный танцор стал первым артистом в СССР, кто создал сольную программу, состоящую из танцев народов мира, в том числе горячей кавказской лезгинки.

«Танец орла и лебедя»

Лезгинка. Только от одного этого слова замирает сердце и поет душа, поскольку оно будто переносит в горы, где красивые мужчины и женщины – словно орлы и лебеди – исполняют этот красивый народный танец.

Танец считается настолько древним, и обычно его относят к обрядовым, что исследователи так и не смогли выяснить, какой же народ его придумал первым. Сошлись во мнении, что его исполняли перед битвами и охотой – как ритуал на удачу. Также можно утверждать, что впервые кавказская лезгинка появилась именно в горах.

Само же слово «лезгин» восходит к корню «лек», что означает орёл. В танце мужчина олицетворяет гордую хищную птицу на охоте, а распахнутые руки символизируют орлиные крылья. Девушка же – сама красота и скромность – характеризует лебедя, который становится добычей безжалостного орла. Так и появилось сравнение: «танец орла и лебедя».

Мировая известность

За годы существования лезгинка стала важнейшим элементом жизненного уклада, объединив все народы Кавказа. Неслучайно считается, что это эталон статности и благородства, гордости и открытости, смелости и подвига. Лезгинку исполняют на всех главных праздниках и торжествах.

А в 1935 году танец приобрёл еще и мировую любовь. Как о национальном достоянии о лезгинке заговорили после Всемирного фестиваля народного танца, где феерично выступил ансамбль из Тбилисского государственного театра оперы и балета имени З. Палиашвили.

Тогда команда танцоров произвела настоящий фурор. В газете «Вечерний Тбилиси» по этому поводу написали: «Весь зал гремел от восторга. Чопорные, сдержанные англичане забыли об этикете и изо всех сил кричали «браво».

Правила танца: красивая осанка, плавные движения рук и выразительный взгляд

Лезгинка – это история про яркую харизму, красивую осанку, мягкие движения рук и, конечно, выразительный взгляд. Тут не нужен переводчик и не нужен словарь: танцоры понимают друг друга по движениям и передают весь спектр чувств и эмоций. Интересная деталь: по традиции горцев юноша не может заговорить с девушкой, которая ему понравилась, но он может выразить в танце свое к ней отношение. И именно взгляд помогает рассказать о серьезности всех его намерений, а также о скромности и порядочности партнерши.

В танце мужчина старается демонстрировать характер, а вместе с тем твердую уверенность, отвагу и честь. А вот девушка, как та лебедь, должна быть нежной и очень утонченной. Во время танца она не смотрит в глаза партнеру, взгляд ее должен «падать» в область его груди.

Знаменитая красивая и изящная осанка танцующих лезгинку – 80% успеха.



Парная лезгинка, пожалуй, самая зрелищная. Но и здесь есть важное условие: мужчина не должен касаться партнерши, при этом даже ее платья. Это считается не только проявлением неуважения, но и сильно порицается.

Танцевальные трюки – для истинных горцев

Говорится, что трюки в лезгинке может исполнить только истинный горец. Ведь в них органично вплетают и пальцы, и колени, и даже движения с кинжалами. Эти танцы традиционно считаются самыми зажигательными и одними из технически сложнейших.

Встать на пальцы. Возможно, некоторые подумают, что это означает встать на подушечки пальцев, но это большое заблуждение. В танце это означает встать на высокие полупальцы (участвуют в процессе только большой и второй палец на ноге). Чтобы сделать это самостоятельно нужен самоконтроль и несколько месяцев тренировок. Красота элемента выражается в прямоте подъёма (от коленной чашечки до пола голень должна образовать прямую линию) и в лёгкости. При исполнении танца на пальцах должна чувствоваться воздушность.

А какие виртуозные пируэты ногами делают горцы? Выделяют три вида движений: простое одиночное движение, характерное движение (каскад и чередование движений, соло) и шаги (например, чеченский ход). Каждое из них имеет свои нюансы и аспекты.



Не менее сложно делать и трюки на коленях, причем на высокой скорости. Горским танцам присущи прыжки с паданием на колени, проезд на коленях, к слову, фаворит в лезгинке, с опусканием на пальцы и многие другие виртуозные, технически трудные движения. Например, прыжок с паданием на колени и проезд исполнитель обычно делает с выкриком. Танцор подскакивает вверх, в воздухе образуется как бы фигура сидящего на коленях человека. Сохраняя эту позу, исполнитель падает на пол и делает проезд вперед. Делается это настолько филигранно и четко, что складывается ощущение, будто исполнитель парит над всем, не касаясь в танце сцены.

Как избежать травм?

Танец – хоть и искусство, но вместе с тем травмоопасное. Чтобы избежать повреждений, к занятиям следует подходить с умом, а лучше – соблюдая ряд рекомендаций. Как поясняет врач травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров в Москве Олесь Тихонов, травматизация коленей и стоп – достаточно частая проблема у танцоров, в том числе тех, кто занимается лезгинкой на профессиональном или любительском уровне. Это могут быть растяжения сухожилий, разрывы менисков, воспаления суставов (артриты) и выраженное разрушение хрящевой ткани (артрозы).

«При хронических травмах, если человек не лечит их должным образом, ситуация может привести не только к невозможности заниматься танцами, но и вообще, нормально передвигаться. Как известно, профилактика – это лучшее лечение и эффективнее будет предотвратить повреждения», – отмечает эксперт.



Всегда разминайтесь перед началом занятий или танцем, особенно таким сложным в плане мужского исполнения, как лезгинка. Проводите занятия с опытным наставником, который поставит технику: лезгинка будет не только красивой, но и безопасной. При тренировках можно использовать защитные наколенники и эластичные бинты/суппорт голеностопного сустава, которые снизят риск травм. Поддерживайте общую физическую форму – гармонично развитое тело танцора не только привлекательно выглядит, но и уберегает от травм, вызванных мышечным дисбалансом.

«Если вы все-таки получили травму, не занимайтесь самолечением, это может привести к серьёзным осложнениям и невозможности продолжить занятия любимыми танцами. Специалист оценит ситуацию и даст рекомендации по эффективному и быстрому восстановлению», – подчеркивает Олесь Тихонов.



Черкеска, бешмет и… кинжал

Лезгинку принято исполнять в национальных костюмах. При этом одеяния танцоров разных народов значительно отличаются друг от друга. Мужской костюм – черкеска, бешмет, рубашка – в Чечне имеют строгие тона и отсутствие орнаментов. Чеченская черкеска доходит только до кисти рук, в отличие от осетинской и кабардинской, которая скрывает руки полностью.

Образ кавказского воина в черкеске неразрывно связан с расположенными в нагрудных кармашках газырями. Их расположение связано со спецификой применения оружия. Располагались газыри в местах, свободных от постоянных движений рук при конной езде и сабельной рубке, то есть – на груди.

Ещё одна важная деталь, что танцоры-мужчины исполняют лезгинку с кинжалами. Эта традиция уходит корнями в глубокое прошлое: таким танцем молодые люди демонстрируют свою удаль, бесстрашие, силу воли и искусство владения оружием.

К слову, кинжал – традиционное оружие на Кавказе, которое имело философское значение. Горец получал его еще ребенком и носил не снимая. Кинжал гарантировал неприкосновенность личности, подкреплял чувство собственного достоинства. Несмотря на запрет ношения холодного оружия, у горцев кинжал всегда был при себе. Кавказцам кинжал разрешали носить как символ народных традиций и элемент национального костюма.



Женский же костюм к лезгинке более воздушный и сдержанный, допускаются узоры и украшения. В чеченском танце девушки не носят массивных головных уборов – лишь платок, который называется «чухта». А вот в осетинском, ингушском и других народных танцах высокий убор является обязательным элементом костюма.

... На Кавказе живет больше сотни народностей. Культура этого солнечного и гостеприимного региона невероятно богата. И лезгинка является одним из ярчайших проявлений характера кавказского народа и их традиций.