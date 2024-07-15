Девушка рассказала о встрече с известным серийным убийцей

Женщина едва не ставшая жертвой известного серийного убийцы, узнала об этом спустя 47 лет. Об этом она рассказала Fox News.

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В 1977 году 16-летняя Лианн из США отдыхала с друзьями на пляже в американском штате Флорида. К ним подошли две девушки и предложили познакомиться с владельцем модельного агентства, подыскивающим потенциальных моделей. Лианн была не против заработать немного карманных денег, поэтому согласилась на встречу.

Мужчина показался девушке настоящим профессионалом. Он задавал вопросы о ее планах, хобби, месте жительства и попросил дать контакт матери, чтобы можно было получить родительское разрешение на съемки. Затем он предложил поехать в торговый центр.

Перед поездкой мужчина попросил Лианн закрыть глаза и «соблазнить его при помощи лица», а после сказал, что ей нужно сделать «упражнение на доверие» и завязал ей глаза повязкой. Они доехали до магазина и Лианн прогулялась с ним по торговому центру. Затем мужчина предложил подвезти ее обратно на пляж. Лианн согласилась, он снова завязал ей глаза повязкой, а затем положил ее руку себе на бедро и расстегнул ширинку.

Девушка отдернула руку и заплакала. Мужчина попытался утешить ее, а затем сказал ей идти домой и пообещал позвонить ее матери через несколько дней. Однако он так и не позвонил.

Лишь много лет спустя Лианн узнала, что в тот день встретилась с маньяком по имени Кристофер Бернард Уайлдер. Около десяти лет назад она из любопытства стала искать информацию о нем в интернете и увидела его фото, опубликованное полицией, когда он был в розыске.

В 1984 году Уайлдер в течение шести недель похитил и изнасиловал по меньшей мере двенадцать женщин. Для восьми из них встреча с Уайлдером стала фатальной. Он входил топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников. Его нашли тогда же, в 1984 году. После перестрелки с полицией он, опасаясь поимки и тюрьмы, совершил самоубийство. Как выяснилось, он часто представлялся юным девушкам как владелец модельного агентства.

Ранее жительница США, которая встречалась с известным маньяком Брюсом Линдалом, рассказала о его странном поведении. Она подчеркнула его вспыльчивость.