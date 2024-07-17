«Этот город — не для меня»: почему в мегаполисах начинается эпидемия одиночества

Парадокс жизни в любом современном городе: чем больше его население, тем более одинокими чувствуют себя его жители. Вот и получается, что вроде бы в мегаполисе своих найти проще, но происходит это реже. Отчего в многомиллионных городах нам не хватает человеческого тепла и близости, как с этим бороться и при чем тут необходимость иногда проводить отпуск в одиночестве — об этом и многом другом «Мосленте» рассказала заведующая лабораторией городского благополучия и здоровья Московского городского педагогического университета Елена Нехорошева. Ниже — ее монолог.

© Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Про желание дистанцироваться

Я уже больше десяти лет исследую тему одиночества в большом городе и выявила парадоксальную закономерность: чем выше плотность населения в Москве и в других городах-миллионниках, тем более одинокими чувствуют себя их жители. Этот феномен получил название «парадокс городского одиночества».

Основой для него стала современная городская среда, часто переполненная людьми. Большая их скученность в общественных местах и высокая плотность населения в мегаполисах приводят к нарушению личных границ и вызывают у людей желание дистанцироваться от окружающих.

© Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В метро или торговом центре горожане стремятся как бы «выйти из социальных отношений», уткнувшись в смартфон или отодвинувшись от соседей. Общение в таких условиях носит поверхностный характер, а сами люди воспринимаются, как часть городской среды, носители определенных функций — пассажиры, покупатели или продавцы.

Про министра по вопросам одиночества

Одиночество — это глобальная проблема. В Японии, например, от одиночества страдают более полумиллиона человек, а в Великобритании учреждена должность министра по вопросам одиночества. Эта тема активно обсуждается в научных кругах, освещается в СМИ и часто становится поводом для обращения к психологам.

С психологической точки зрения одиночество — это переживание отсутствия или нехватки значимых, эмоционально насыщенных отношений.



Человека можно представить в виде фигуры, опирающейся на две ноги: одна олицетворяет связи с внешним миром, людьми, природой и обстоятельствами, а вторая — отношения с самим собой, своими ценностями, чувствами и уникальными особенностями. Когда одна из этих опор ослабевает или исчезает, человек теряет равновесие и остро ощущает свое одиночество.

Про отношения

В здоровых, полноценных отношениях возникает особая связь, резонанс, которые всегда сопровождаются богатой гаммой чувств. Мы ощущаем глубокую, осознанную связь как с окружающим миром, так и с самим собой.

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

И наоборот, когда мы одиноки, нас переполняют тяжелые эмоции — тоска, горечь, ощущение пустоты и потерянности. Эти переживания находят отражение даже на физическом уровне, вызывая чувство сжатия в груди и горле.

К сожалению, многим не хватает навыков построения глубоких, осознанных отношений с самим собой. В погоне за избавлением от чувства одиночества они ищут спасения в развлечениях и попытках отвлечься от неприятных мыслей и эмоций. Но такой подход лишь усугубляет проблему.

Про уязвимые группы населения

Ощущение одиночества может носить ситуативный характер и меняться даже в течение одного дня. Это подтверждают результаты недавних исследований, опубликованные в авторитетном научном журнале Nature.

От одиночества чаще страдают пожилые люди, подростки и те, кто переживает сложные жизненные ситуации — потерю близких, насилие, послеродовую депрессию, тревожные расстройства и другие психологические проблемы. Но и вполне благополучные и здоровые городские жители могут сталкиваться с этим тяжелым чувством.

Про «эффект Глазго» и некомфортную среду

Градостроительные решения играют большую роль в усилении чувства одиночества. Однообразная застройка и «мертвые» пространства, ориентированные исключительно на функциональность, не располагают людей к социальному взаимодействию. Примером последствий стал «эффект Глазго» — феномен, при котором жители районов с унифицированной высотной застройкой чаще страдают психическими заболеваниями и живут в среднем на семь лет меньше, чем население других городов.

© Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В большинстве современных городов инфраструктура остается ориентированной на усредненное большинство, что заставляет многих чувствовать себя там чужими и невостребованными. Например, в Москве еще не так много пространств, в которых было бы удобно всем: и пожилым, и подросткам, и мамам с маленькими детьми. А это вызывает чувство одиночества, ведь человек думает: «Меня здесь не учитывают, этот город — не для меня».

Столичная транспортная система также вносит свой вклад в разобщенность горожан.



Исследования показывают, что жители оживленных улиц с интенсивным трафиком реже общаются с соседями и заводят дружеские связи, стремясь проводить как можно меньше времени в некомфортной среде.

Про долгие поездки на общественном транспорте

Урбанист Итай Полти очень точно подметил, что в современных мегаполисах сформировалась своеобразная культура продолжительных поездок на общественном транспорте. Жители городов вынуждены ежедневно тратить огромное количество времени на дорогу, и это время нельзя назвать полноценно прожитым. Многие города развиваются по принципу «рабочий центр — спальные окраины», что приводит к увеличению расстояний и времени в пути. Такая ситуация, безусловно, не способствует формированию качественных социальных связей и усиливает чувство одиночества у горожан.

© Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Однако есть и положительные примеры. Мне очень импонирует идея регулярных речных трамваев в Москве. Они позволяют пассажирам любоваться городскими видами, ощущать связь с природной средой, что само по себе уже является своеобразным антидотом от одиночества.

Про целебную силу парков

В то же время есть факторы городской среды, которые могут способствовать снижению уровня одиночества. Одним из ключевых моментов является доступность зеленых зон — парков, садов и скверов.

Многочисленные исследования показывают, что контакт с природой не только помогает снизить стресс, но и создает естественные условия для неформального общения горожан. Люди, проводящие время в зеленых зонах, которых в Москве немало, чаще взаимодействуют друг с другом, заводят спонтанные беседы и в целом ощущают свою причастность к жизни города.

Про музеи, театры и сообщества

Московские музеи, галереи, театры и арт-кластеры становятся точками притяжения для людей разных возрастов и интересов. Посещая эти пространства, люди получают возможность не только обогатить свой внутренний мир, но и познакомиться с единомышленниками, завязать новые социальные контакты.

© Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Большое значение имеет и принадлежность к одному из городских сообществ и клубов по интересам, которые также дают возможность решить проблему одиночества. Творческие мастерские, спортивные секции, группы совместных прогулок — все эти объединения помогают москвичам и жителям других городов находить близких по духу людей и чувствовать свою принадлежность к местному социуму. Так что каждому жителю большого города очень важно найти свой круг общения и поддерживать связи с сообществами людей, близких нам по духу.

Про борьбу с одиночеством

Мы, современные городские жители, чаще всего не научены устанавливать добрые «отношения с собой», при которых одному человеку не скучно и не грустно. Мы испытываем колоссальные нагрузки ежедневно и просто «пробегаем мимо себя». Не упражняемся в том, что дает нам хорошие отношения. Относимся к себе и к другим функционально и потребительски.

И пускай это прозвучит нелогично, но хорошим способом наладить этот внутренний баланс может стать «отпуск для одного», проведенный без друзей и родственников.



Профилактика одиночества состоит как раз в упражнении быть с самим собой в уединении.

Другой совет — почаще выезжать на природу, бывать в парках, гулять у воды. Есть несколько свежих статей, доказывающих, что посещение зеленых насаждений связано с более высокой социальной сплоченностью.

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Нас может персонально затронуть искусство: музыка, живопись, театр, кино, архитектура. Поэтому посещение музеев, галерей и арт-кварталов, концертов и театров — все это может помочь установить контакт с собой и помочь при чувстве одиночества. Интересно, что даже хорошая архитектура может спасать от него, когда здания разнообразны, а улицы наполнены визуально гармоничными и приятными деталями, которые интересно разглядывать. Для перезагрузки побольше гуляйте не только в парках, но и в исторических кварталах, в центре, среди хорошей архитектуры.

Если мы говорим о социальном одиночестве — о дефиците отношений, то любой большой город хорош тем, что предоставляет множество возможностей найти занятие по душе и людей, с которыми чувствуешь себя на одной волне. Социальные и досуговые центры, а также волонтерские организации работают в наши дни в каждом районе. И чтобы расширить круг общения, то стоит ходить в такие места, чтобы со временем найти свое городское сообщество.