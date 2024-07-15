Как узник Бухенвальда Иван Удодов стал чемпионом на первой Олимпиаде с участием СССР

11 апреля 1945 года американская армия, освободив концлагерь Бухенвальд в Тюрингии, застала в нём исхудавших до костей заключённых. Одного из них, 20-летнего Ивана Удодова, пришлось выносить из барака на руках, так как при весе 27 кг парень не мог передвигаться. Но тяжелейшие испытания не сломили советского юношу – спустя всего семь лет после войны Удодов завоевал олимпийское золото по тяжёлой атлетике, став первым олимпийским чемпионом СССР в этой дисциплине.

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Юность с лагерным номером

20 мая 1924 года поле близ посёлка Глубокий Юго-Восточной области огласилось криками новорожденного Ивана Удодова. Мать мальчика, Феодосия Яковлевна, произвела его на свет прямо во время работы. В ряде изданий можно встретить версии о том, что Иван Удодов рано лишился родителей и попал в детдом. Но, как выяснили ростовские журналисты, история семьи Удодовых была не столь трагична, хотя ей пришлось тяжело во время Великой Отечественной войны. Отец Василий Петрович, мясник по профессии, ушёл на фронт, где служил сапёром (в итоге он выжил). А само село угодило в зону немецкой оккупации. В доме Удодовых поселился офицер вермахта, а хозяйка с детьми ютилась на летней кухне. При отступлении подростка Ивана Удодова гитлеровцы угнали в Германию. Поначалу ему, казалось бы, повезло – он стал одним из немногих остарбайтеров, попавших в сельскую местность. Но бюргер, у которого работал Удодов, был жестоким человеком – он издевался над юношей и плохо кормил его. Однажды немец ударил Удодова вилами в пах. В ответ Иван огрел «хозяина» скребком для чистки лошадей.

По другой версии, Иван Удодов попался при побеге с авиационного завода. В любом случае, с непокорными остарбайтерами разговор в Третьем рейхе был коротким. Юношу отправили в Бухенвальд, где он провёл полтора года. По некоторым данным, он был помещён в 8-й детский блок. Писатель Станислав Паливода утверждает, что Иван Удодов посещал лагерную школу. Но немецкое «просвещение» было сплошной профанацией – фашисты пытались уморить узников голодом, кроме того, раз за разом охранники жестоко били Удодова. На его голове на всю жизнь остались шрамы. Упоминания про «бойкого на язык мальчишку» можно встретить во многих художественных и документальных повествованиях про Бухенвадьд. Например, о «Ванюшке Удодове» пишет Валентин Логунов, автор книги «В подполье Бухенвальда».

К счастью, юношу подкармливал другой узник – советский офицер Петрусь. Непосредственно перед освобождением заключённые Бухенвальда подняли восстание. Как и многие в тот день, Удодов наелся хлеба всухомятку из захваченного склада. Он мог бы умереть от заворота кишок, если бы его не отпоил тёплой водой «дядя Саша» – сидевший в лагере житель Чехословакии.

Из дистрофиков – в спортсмены

Алиментарная дистрофия нанесла серьёзный удар по организму Ивана Удодова. Атрофированные мышцы требовалось как-то восстанавливать – иначе он рисковал на всю жизнь остаться «ходячим скелетом». В госпитале, куда попал бывший узник, один из врачей дал ему ценный совет – заняться физкультурой. Удодов начал с малого – гантелей, турника, бега.

«Физкультура – она лечит», – говорил Иван Удодов впоследствии.



Целый год Иван усердно тренировался – и сумел так восстановиться, что был признан годным для службы в армии. В воинской части. по удивительному совпадению, он встретил солагерника – офицера Петруся. Ко всему прочему, тот оказался акробатом. Под руководством Петруся окрепший Удодов научился стоять на руках. Но затем он предпочёл штангу. После дембеля Иван Удодов приступил к занятиям у тренера Марка Баева. Тренировки в обществе «Динамо» он совмещал с учёбой в Ростовском техникуме физической культуры. В 1948 году он уже завоевал серебро на Спартакиаде Юга России.

В 1949 году на X международных студенческих играх в Будапеште узник Бухенвальда занял первое место с результатом 270 кг. В декабре 1950 года мастер спорта Удодов вошёл в число лучших штангистов на командном первенстве СССР в Тбилиси, набрав в сумме троеборья 300 кг. В 1951 году он завоевал титул чемпиона СССР по тяжёлой атлетике.

В 1952 году Удодова послали на XV Летние Олимпийские игры в Хельсинки, в которых впервые в истории приняла участие команда Советского Союза. Иван Удодов находился в блестящей форме даже внешне – на снимке того времени у него видны красивые «кубики» живота. Но фаворитом среди «мухачей» в весе до 56 кг считали 33-летнего иранца Махмуда Намджу (Намдью), трижды чемпиона мира и победителя Азиатских игр. Намджу тренировался не где-нибудь, а во дворце шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

Персидский спортсмен был настолько самоуверен, что даже не захотел пожать руку Удодову и прочил ему третье место. Обиженный россиянин ответил:

«Да пошёл ты! Даже Гитлер не смог меня победить».



И действительно, 25 июля 1952 года превосходство Удодова оказалось неоспоримым. Сначала в жиме он показал результат 90 кг. Во втором движении Удодов поднял 97 с половиной килограммов, в то время, как Намджу – только 95. Решающим оказался третий этап – толчок. Удодов смог взять вес в 127,5 кг, а Намджу попросил себе 132 кг – но не осилил эту штангу, подняв её лишь до пояса. Общий результат Удодова составил 315 кг – на тот момент олимпийский рекорд.

Болевший за своих тяжелоатлетов шах Реза Пехлеви мог утешиться тем, что они привезли домой целых две медали – «бронзу» завоевал 23-летний ученик Махмуда Намджу – Али Мирзаи.

После Олимпиады

Иван Удодов не был первым «золотым» олимпийским медалистом в истории СССР, как иногда утверждается – до него в Хельсинки успели отличиться несколько спортсменов.

Не был он и единственным участником Олимпиады, кто успешно сумел восстановиться после ужасов Второй мировой войны. Например, на тех же играх в Хельсинки чемпионом стал борец в лёгком весе Яков Пункин, который на фронте получил контузию и прошёл через немецкий плен. При освобождении Пункин весил всего 36 кг.

Однако заслуг Удодова это не умаляет. Тяжелоатлет вернулся в Ростов триумфатором – горожане буквально несли его на руках. Впереди у прославленного олимпийца было ещё немало побед, включая успех на чемпионате мира в 1953 году. Удодов установил три мировых и пять советских рекордов. По улицам Ростова он разъезжал на подаренном ему немецком автомобиле BMW. Но на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году Удодов фигурировал уже лишь в качестве запасного спортсмена. А в 1959 году и вовсе ушёл из спорта. Сказалась неуживчивость со спортивными чиновниками – прошедший концлагерь Удодов не готов был идти на компромиссы. Он пошёл по стопам отца – начал работать мясником на рынке, разделывать туши. Испытывая со времён Бухенвальда непрестанное чувство голода, Иван Удодов любил жареное мясо. Но в начале 1970-х годов он вернулся к тренерской работе – стал передавать свой опыт молодым штангистам.

Возможно, условия Бухенвальда всё же подорвали здоровья Удодова, поскольку умер он 16 октября 1981 года, будучи ещё не старым человеком – в возрасте 57 лет. В 2013 году память Ивана Удодова была увековечена на Проспекте звёзд Ростова-на-Дону.