Ученые виртуально извлекли рыболовный крючок из мумии древнеегипетского крокодила

Исследователи из Великобритании исследовали мумию крокодила, пойманного в Древнем Египте. В желудке двухметрового зверя обнаружили съеденную им рыбу, прикрепленную к крючку, который и стал причиной смерти рептилии.

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Возраст мумии крокодила, хранящейся в Бирмингемском музее и художественной галерее, составляет примерно 2000-3000 лет. Тогда практика мумифицирования животных достигла своего пика. Используя специальные программы, рентгеновское и компьютерное сканирование, ученые смогли виртуально извлечь крючок из мумии, а затем воссоздать его копию из бронзы.

Сканирование мумии показало, что при жизни крокодил проглотил большое количество мелких камней — гастролитов — чтобы расщеплять куски мяса и регулировать плавучесть. Последняя добыча крокодила умерла еще до того, как попала в желудок. Рыба не пострадала ни от жестких пищеварительных ферментов, присутствующих в первой камере желудка рептилии, ни от абразивного действия гастролитов.

Исследователи также полагают, что хищника специально поймали на живца, и вскоре после этого обработали для мумификации в качестве подношения крокодиловому богу Собеку. У египтян здоровые крокодилы ассоциировались с плодородием и изобилием в сельском хозяйстве. Египтяне также верили, что можно защититься от опасности, надев одежду из шкуры животного.