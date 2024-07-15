Ученые виртуально извлекли рыболовный крючок из мумии древнеегипетского крокодила

Последняя трапеза: археологи нашли древнеегипетского крокодила с едой в желудке
Исследователи из Великобритании исследовали мумию крокодила, пойманного в Древнем Египте. В желудке двухметрового зверя обнаружили съеденную им рыбу, прикрепленную к крючку, который и стал причиной смерти рептилии.
Возраст мумии крокодила, хранящейся в Бирмингемском музее и художественной галерее, составляет примерно 2000-3000 лет. Тогда практика мумифицирования животных достигла своего пика. Используя специальные программы, рентгеновское и компьютерное сканирование, ученые смогли виртуально извлечь крючок из мумии, а затем воссоздать его копию из бронзы.
Сканирование мумии показало, что при жизни крокодил проглотил большое количество мелких камней — гастролитов — чтобы расщеплять куски мяса и регулировать плавучесть. Последняя добыча крокодила умерла еще до того, как попала в желудок. Рыба не пострадала ни от жестких пищеварительных ферментов, присутствующих в первой камере желудка рептилии, ни от абразивного действия гастролитов.
Исследователи также полагают, что хищника специально поймали на живца, и вскоре после этого обработали для мумификации в качестве подношения крокодиловому богу Собеку. У египтян здоровые крокодилы ассоциировались с плодородием и изобилием в сельском хозяйстве. Египтяне также верили, что можно защититься от опасности, надев одежду из шкуры животного.
«3D-рентгенография дает возможность заглянуть внутрь тела, не повреждая важные артефакты. Мы сделали еще один шаг вперед, воспроизведя крючок из оригинального материала — бронзы. Похоже, египтяне использовали форму из затвердевшей глины, в которую заливали металл, расплавленный на древесном угле. Между изготовлением древнего рыболовного крючка и современной копии прошло несколько тысячелетий, процесс литья остается удивительно похожим», — рассказали ученые.