Какие народные методы лечения бесполезны и даже опасны для здоровья

Так называемые "бабушкины", народные способы лечения известны всем. Однако некоторые рецепты могут быть неэффективными, а иные - и вовсе нанести серьезный ущерб здоровью. Об этом заявила врач-терапевт, академик РАН Оксана Драпкина. Она рассказала в своем Telegram-канале, какие из средств народной медицины действительно работают, каких нужно избегать и какие альтернативы стоит предпочесть.

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1. Подышать паром над картошкой при ОРВИ

Нет доказательств, что пар убивает микробы и вирусы или еще как-то лечит простуду. Однако ингаляция горячим паром грозит ожогом дыхательных путей и кожи лица, а при неаккуратном обращении - и тела. Кроме того, горячая ингаляция может вызвать отек слизистой или спазм бронхов.

Противопоказаны паровые ингаляции при высокой температуре, гнойных процессах, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы - они могут усугубить процесс.

В то же время вдыхание теплого увлажненного воздуха действительно может уменьшить заложенность носа и облегчить боль в горле. В качестве альтернативы можно поставить в комнате увлажнитель воздуха или посидеть в закрытой ванной комнате с включенным горячим душем (не под ним).

2. "Задавить" простуду, пропотев в бане

При повышенной температуре тела перегрев в парной может стать причиной теплового удара (по той же причине не стоит заворачиваться в несколько одеял).

Некоторые респираторные вирусы (грипп, коронавирус) могут повреждать ткани сердца, что вкупе с высокой температурой увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к тяжелым осложнениям.

Лучше дождаться выздоровления и тогда уже сходить в баню.

А вот при удовлетворительном самочувствии можно принимать теплый душ. На температуру он не повлияет, но позволит почувствовать себя свежее.

3. Чай с малиной

В малине содержится аскорбиновая кислота и салициловая (природный аспирин), однако их слишком мало, для того, чтобы снизить температуру. При ОРВИ рекомендовано пить больше жидкости, поэтому потребление чая с малиной может стать одним из способов противостоять обезвоживанию организма. Однако в малиновом варенье слишком много сахара, поэтому лучше им не злоупотреблять и чередовать прием с теплым несладким чаем или водой.

4. Лук, чеснок и алоэ от насморка

в некоторых семьях при насморке капают в нос сок, выжатый из лука, чеснока, свеклы, каланхоэ, алоэ - выбор источников широк. Однако эти соки могут вызвать раздражение, отек и даже ожоги слизистой оболочки носа.

Было немало случаев, когда после такого "лечения" люди на долгое время теряли обоняние.

При насморке лучше воспользоваться сосудосуживающими каплями из аптеки. Но только важно не превышать рекомендованную дозу и длительность применения (обычно 3-5 дней достаточно).

5. Обтирание спиртом или уксусом при лихорадке

Это может вызвать раздражение кожи, сухость и даже ожоги.

Особенно опасны спиртовые компрессы для детей: спирт мгновенно проникает через кожу в кровь и вызывает интоксикацию. Для снижения температуры тела можно использовать водяные компрессы.

Махровое полотенце намочить в прохладной воде, слегка отжать и положить на лоб, в подмышечные впадины, в паховую область и подколенную часть.

6. Горчичники

Обычно они используются при кашле и заложенности носа, а также при болях в спине, судорогах, артрите.

Принцип их действия основан на местнораздражающем эффекте, который отвлекает от боли, вызванной основным недугом.

При длительном контакте горчичник может вызвать раздражение и даже ожоги. Не оставляйте его на коже более чем на 15 минут и удалите при первых признаках раздражения.

Нельзя ставить горчичники в следующих случаях:

если температура тела выше 37 градусов,

если на коже имеются какие-либо ранки или образования,

детям,

беременным женщинам,

людям с аллергией, нарушениями нервной чувствительности,

больным со злокачественными новообразованиями.

В качестве альтернативы лучше использовать безрецептурные противовоспалительные препараты, уменьшающие боль и отек.

7. Чистка печени

Самый популярный "народный" метод, широко разрекламированный "нутрициологами" из интернета - с помощью выпитого растительного масла и лимонного сока. Количество ингредиентов и способ применения могут меняться, но по отзывам "прочистившихся", из них выходит масса "шлаков" и улучшается самочувствие.

На самом деле, "шлаки" - это кусочки "мыла", образовавшиеся в результате взаимодействия масла, сока и пищеварительных ферментов.

Большая доза масла может привести к тошноте, длительной диарее, а в худшем случае - стать причиной желчной колики, когда человеку необходима экстренная медицинская помощь. Лимонный сок может спровоцировать обострение у людей с гастритом и гастродуоденитом.

Печень обладает уникальным свойством - она умеет восстанавливаться.

И в этом ей можно помочь, не прибегая к радикальным "чисткам" - нужно отказаться от алкоголя, включить в рацион больше овощей и фруктов, уменьшить количество жирного, жареного, сладкого, следить за массой тела. В дополнительных методах очистки печень не нуждается.

8. Сода при изжоге

Прием соды действительно может быстро снять симптомы изжоги, однако эффект будет кратковременным.

После того, как сода перестанет действовать, выработка соляной кислоты в желудке усилится, и изжога станет сильнее.

При реакции соды с кислотным содержимым желудка выделяется много углекислого газа, что приведет к отрыжке и вздутию живота. В литературе описаны случаи разрыва желудка при приеме слишком большого количества соды.

Натрий, содержащийся в соде, ведет к задержке воды, повышению артериального давления и отекам.

Для уменьшения эпизодических приступов изжоги (например, после обильной еды) лучше применить безрецептурные антациды, которые действуют на протяжении долгого времени и не оказывают системного действия на организм. Если же изжога возникает часто - необходимо обратиться к гастроэнтерологу.

9. Лечение травами

Растительные лекарственные средства, несмотря на кажущуюся безопасность и долгую историю применения, изучены недостаточно. Более того: сочетание фитопрепаратов с лекарствами тоже может иметь негативные последствия.

К примеру, зверобой может снижать эффективность варфарина, оральных контрацептивов, препаратов железа, некоторых противоопухолевых и противовирусных средств и усиливать действие антидепрессантов.

При разговоре с врачом следует обязательно рассказать, какие травы вы пьете и с какой целью для того, чтобы оценить все риски.