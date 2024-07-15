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Как Высоцкого закодировал тибетский монах одним рассказом

Представители творческих профессий, как правило, неравнодушны к алкоголю. Популярный советский бард Владимир Высоцкий не стал исключением. Тяга к спиртному у музыканта была настолько сильной, что он часто оказывался в глупом положении. Но при этом побороть зависимость самостоятельно не получалось. Помог тибетский монах, который одним рассказом закодировал Владимира Семёновича.

Как тибетский монах одним рассказом Высоцкого закодировал
© Русская семерка

Пьянка за сценой

Публицист, литературовед, литературный критик и историк Борис Соколов в своей книге «Самоубийство Владимира Высоцкого» отмечал – артист прекрасно понимал, что зависим от напитков с градусами. Неоднократно он пытался бросить пить, но периоды просветления сменялись запоями, во время которых Высоцкий часто оказывался в шаге от гибели. Так, перед одним из спектаклей Владимир Семёнович выпил стопку бренди, а уже на сцене упал плашмя. Нередко артист забывал слова, нёс отсебятину и еле держался на ногах перед зрителями.

Предпринимая попытки бросить пить, Высоцкий пристрастился к наркотикам, которые также отрицательно воздействовали на его организм. Амфетамины, на тот момент плохо изученные, ему из французских аптек привозила Марина Влади. После очередной инъекции тяга к спиртному ослабевала, но соскочить с иглы становилось всё труднее и труднее.

Разговор о важном

Устав от такой сомнительной компании, Влади сама же отвезла барда к тибетскому монаху, который гостил во французской столице. Тот рассказал Высоцкому притчу.

Однажды странник попросился переночевать в доме вдовы. Та поставила перед ним условие: «Я не выпущу тебя, пока ты не проведëшь со мной ночь или не выпьешь вина, или не убьёшь мою козочку».

Странник, давший обет безбрачия, не мог позволить себе провести ночь с дамой. Не мог он и пригубить вина, так как ранее дал обет трезвости. И уж тем более он не имел права лишать живое существо жизни. Но нужно было выбирать. Мужчины решил, что вино – наименьшее из зол, а поэтому «опрокинул» стаканчик. Далее гость переспал с хозяйкой, а наутро убил козу.

Говорят, что после этой притчи Высоцкий задумался и надолго бросил пить. Впрочем, от печальной судьбы его это просветление не уберегло. Отказаться от наркотиков, на которые актер подсел, стараясь избавиться от алкогольной зависимости, Владимиру Семёновичу уже не удалось.

Истории
Борис Соколов
Марина Влади