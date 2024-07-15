«Память воды» – это гипотетическое свойство воды сохранять информацию о веществах, которые когда-либо в ней растворялись, даже после многократного разбавления до такой степени, что молекулы исходного вещества в ней уже не присутствуют.

История открытия «памяти воды» связана с именем французского иммунолога Жака Бенвениста. В 1988 году он опубликовал статью в журнале Nature, в которой утверждал, что вода способна сохранять биологическую активность растворенных в ней антител даже после такого сильного разбавления, что в растворе не остается ни одной молекулы исходного вещества.

Однако научное сообщество отнеслось к этим заявлениям крайне скептически. Специальная комиссия, созданная журналом Nature для проверки экспериментов, пришла к выводу, что результаты были ошибочными и могли быть вызваны методологическими недостатками.

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Несмотря на отсутствие научных доказательств существования «памяти воды», эта концепция продолжает оставаться популярной среди сторонников гомеопатии и некоторых альтернативных практик. Официальная наука не признает «память воды» как реальное явление, объясняя наблюдаемые эффекты плацебо и другими психологическими факторами.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @panchin.nauka.