«Редиска»: почему Троцкий так называл Красную Армию

Как любое большое и новое дело, создание Красной Армии сопровождалось многочисленными противоречиями. Об одном из них иронично отзывался нарком Троцкий, которого принято называть создателем РККА.

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«Редисочная» метафора

Троцкому приписывают остроту, в которой он сравнивал Красную Армию с редиской. Якобы красная она только снаружи, а внутри – сплошь белая. Однако использование красно-белого овоща для метафорического переноса его качеств на объект нарком мог перенять у Ленина, который еще раньше якобы называл самого Троцкого «редиской» в одной из записок для внутреннего пользования. Не исключено, что Ленин намекал на то, что Троцкий не абсолютно предан делу революции.

«Красный он только снаружи, а внутри – белый», якобы говорил Ленин.



В обоих случаях документального подтверждения использования метафоры не осталось.

Зато достоверно известно, что в советские годы был популярен анекдот, в котором сохранилась «редисочная» метафора. Когда Редиска, Огурец и Клоп пришли записываться в Красную Армию, первых двоих не приняли. Редиске сказали, что она красная только снаружи. Огурца обвинили в постоянном участии в пьянках. Зато Клопа в ряды Красной Армии записали. Сказали, что хоть он и кровопийца, но насквозь пропитан кровью рабочих и крестьян.

Красно-белое противоречие

Сравнение Красной Армии с редиской – довольно меткое, если помнить об одном из главных противоречий формирования РККА. Ее основу составляли «красные» добровольцы из рабочих и крестьян, а в командование входили «белые» офицеры бывшей царской армии.

«Красных» командиров молодая советская республика вырастить не успела, хотя почти сразу после начала формирования РККА власти объявили о создании «ускоренных» курсов. На них принимались все желающие солдаты и рабочие. Единственным требованием была грамотность. Поступающие на курсы в большинстве своем не имели никакого специального образования. Умели разве что читать и писать. Понятно, что такой уровень начального образования и ускоренное обучение не могли обеспечить Красную армию командирами высокой военной квалификации.

В годы Гражданской войны в Красной Армии сражались почти 73 тысячи «белых» офицеров. Из двух десятков командующих фронтами 17 генералов ранее служили царю. 80 из ста командующих красными армиями на разных участках фронта были «белыми». Среди начальников штабов армий и дивизий все были военными старой армии.

Ценные кадры

Уже через полгода после начала создания РККА при Реввоенсовете был сформирован Особкомучет (Особая комиссия по учету бывших офицеров). В ее задачи входил поиск и мобилизация всех офицеров, которые когда-то служили в царской армии. Уместно вспомнить, что вместе с империей была разрушена и армия. Офицеры остались без средств к существованию и были вынуждены возвращаться к гражданской жизни, осваивая новые профессии. Образование и личные качества делали их хорошими, а зачастую и незаменимыми специалистами.

Поэтому Особкомучет столкнулся в своей работе с серьезным противоречием. Народный комиссариат по военным делам требовал как можно больше офицеров, а Всероссийский совет народного хозяйства не горел желанием отпускать хороших специалистов с производства. Поэтому в декабре 1918 года Совнарком выпускает отдельный декрет, по которому на военную службу призывались все (!) бывшие офицеры старой армии. Согласно этому документу, лишь 10% работающих на предприятиях «белых» офицеров освобождались от призыва.

«Паразиты» и патриоты

В своем труде «Государство и революция» Ленин называл регулярную армию «паразитом», и революционные события в дальнейшем отчасти подтвердили правоту этого сравнения. Как только зашаталась Империя, начался распад царской армии. Изначально большевики делали ставку на добровольцев Красной гвардии, идеологически-осознанно вступивших в ее ряды. Однако совсем быстро власть поняла, что опираться на недисциплинированных партизан-добровольцев, многие из которых до конца не понимают, за что и кого воюют, невозможно.

Весной 1918 года был создан Высший военный совет, а Троцкий написал текст присяги, по которому «сыны трудового народа» клялись «добросовестно изучать военное дело» и «защищать народное имущество от расхищения». После майской мобилизации РККА окончательно обрела регулярный характер. Огромную роль в становлении Красной Армии сыграли тысячи «белых» офицеров, которые использовали ранее обретенный профессионализм и опыт военного дела.

Несмотря на многочисленные противоречия, к 1920 году компартии большевиков во главе с Лениным удалось создать мощную и дисциплинированную армию численностью больше 5 миллионов человек. Ее основу составляли истинные патриоты, которые сражались, как говорил офицер русской армии С. Лазо, не за власть или идею, а «за русскую землю».