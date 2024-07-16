Второй после Чаплина: первый секс-скандал в Голливуде

Секс-скандалы происходят в Голливуде регулярно. Совершенно ясно, что когда-то состоялся и самый первый. Можно предположить, что он был связан с какими-то домогательствами или изменой среди звезд. Но это не так. В первом скандале сексуального плана было сполна всего, начиная от секс-оргии с запрещенными веществами, заканчивая трупом. Правда, виновником всего был не горячий мачо, а комик с амплуа провинциального дурачка.

Вечеринка в День труда

Комический актер Роско «Толстяк» Арбакл был невероятно популярным в начале 20 века. Сейчас его никто не помнит, но сто лет назад он был второй по величине звездой в США после Чарли Чаплина. Невысокий и полный Арбакл играл в кино забавных растяп-толстяков. Он не избегал шумных тусовок, выпивки и женщин, но ни в каких скандалах замечен не был.

5 сентября 1921 года в США отмечали День труда. Роско Арбакл со своим приятелем Фредом Фишбахом решили как следует отпраздновать, для чего отправились в Сан-Франциско. Там друзей ждал большой номер в отеле «Сент-Фрэнсис», в котором уже был запас алкоголя и закусок. Нужно сказать, что это мероприятие было незаконным, так как в это время в США действовал «Сухой закон» и подобные попойки были строго запрещены.

Но богатый и известный актер не обращал внимания на подобные мелочи. В номере собралась толпа гостей, доступные женщины и музыканты. Шумный праздник продолжался почти сутки. Хозяин вечеринки и гости не отказывали себе ни в чем — роскошный номер был просто уничтожен. Пострадало почти все, что можно было сломать, разбить или испортить.

© Отель «Сент-Фрэнсис» в Сан-Франциско

Под занавес попойки среди обломков мебели обнаружили девушку в неадекватном состоянии. Ее одежда была порвана, а сама она была насквозь пропитана алкоголем, бредила и билась в конвульсиях. Кто-то расслышал, как она сказала «Арбакл». Служащие отеля предположили, что у гостьи белая горячка. Ее уложили в ванну с холодной водой, но состояние девушки только ухудшилось. Тогда ее отвезли в больницу, где она скончалась через два дня.

Смерть Вирджинии Рапп

Умершей оказалась модель и актриса Вирджиния Рапп. Вскрытие показало, что причиной смерти стал разрыв мочевого пузыря, вызвавший перитонит. Стоит сказать, что у погибшей была неважная репутация. 30-летняя Рапп была завсегдатаем тусовок, где регулярно напивалась и раздевалась на публике. Также на ее счету было множество подпольных абортов.

© Вирджиния Рапп. 1920 год

Роско «Толстяк» Арбакл, как мы уже говорили, имел безупречную репутацию. Но это его не спасло. Карьера комика рухнула за один день. Его фильмы были сняты с проката, а контракты расторгнуты. Журналисты подхватили эту историю и соревновались между собой, кто грязнее ее подаст. Большинство сходилось во мнении, что 140-килограммовый Арбакл просто раздавил девушку, занимаясь с ней сексом.

Основным свидетелем по этому делу была некая Бамбина Мод Дельмонт. Эта персона с не менее сомнительной репутацией, чем у Вирджинии Рапп, посещала вечеринки звезд, чтобы найти повод для шантажа. Она сообщила полиции, что слышала женские крики из комнаты, где находилась погибшая. Потом из нее якобы вышел Арбакл и сказал кому-то:

«Иди, одень ее и отведи обратно. От нее слишком много шума».



Суд и оправдание

Суд над Роско Арбаклом состоял из трех заседаний. Первое и второе продлились в общей сложности 40 часов. Зато в ходе третьего судьи всего за 6 минут сняли с него все обвинения, касающиеся смерти Рапп. Арбакла признали виновным лишь в незаконном употреблении алкоголя и назначили штраф.

Родственников и друзей Вирджинии Рапп шокировало оправдание Роско. Жених погибшей после заседания суда дал интервью прессе, в котором сказал:

«Вирджиния восстанет из мертвых, чтобы защитить себя от унижения! Что же касается Арбакла, то вот что получается, когда мы вытаскиваем простолюдинов из канавы, даем им огромные зарплаты и делаем из них идолов. Некоторые люди не знают, как получать удовольствие от жизни, разве что изуверским способом. Они участвуют в оргиях, превосходящих оргии выродившегося Рима».



Что касается самого Роско «Толстяка» Арбакла, то несмотря на снятые обвинения, его репутацию полностью уничтожили. Он больше не мог сниматься и работал режиссером под именем Уильям Б. Гудрич. Славу и влияние он себе вернуть уже не смог. В 46 лет Арбакл умер от сердечного приступа во сне.

Хотя с момента трагедии в отеле «Сент-Фрэнсис» прошло более столетия, ее обстоятельства так и остались тайной. До сих пор никто не знает, был ли виновен в смерти Вирджинии Рапп Арбакл или кто-то другой. Остается лишь заметить, что Голливуд воспринял этот случай как оскорбление. Первый секс-скандал не стал эпичной историей с героями любовниками. Он больше похож на дешевый бульварный детектив с комиком-толстяком и дамой легкого поведения.