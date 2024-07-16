Второй после Чаплина: первый секс-скандал в Голливуде

Первый секс-скандал в Голливуде: история, которой вы не ожидали
Секс-скандалы происходят в Голливуде регулярно. Совершенно ясно, что когда-то состоялся и самый первый. Можно предположить, что он был связан с какими-то домогательствами или изменой среди звезд. Но это не так. В первом скандале сексуального плана было сполна всего, начиная от секс-оргии с запрещенными веществами, заканчивая трупом. Правда, виновником всего был не горячий мачо, а комик с амплуа провинциального дурачка.
Вечеринка в День труда
Комический актер Роско «Толстяк» Арбакл был невероятно популярным в начале 20 века. Сейчас его никто не помнит, но сто лет назад он был второй по величине звездой в США после Чарли Чаплина. Невысокий и полный Арбакл играл в кино забавных растяп-толстяков. Он не избегал шумных тусовок, выпивки и женщин, но ни в каких скандалах замечен не был.
5 сентября 1921 года в США отмечали День труда. Роско Арбакл со своим приятелем Фредом Фишбахом решили как следует отпраздновать, для чего отправились в Сан-Франциско. Там друзей ждал большой номер в отеле «Сент-Фрэнсис», в котором уже был запас алкоголя и закусок. Нужно сказать, что это мероприятие было незаконным, так как в это время в США действовал «Сухой закон» и подобные попойки были строго запрещены.
Но богатый и известный актер не обращал внимания на подобные мелочи. В номере собралась толпа гостей, доступные женщины и музыканты. Шумный праздник продолжался почти сутки. Хозяин вечеринки и гости не отказывали себе ни в чем — роскошный номер был просто уничтожен. Пострадало почти все, что можно было сломать, разбить или испортить.
Под занавес попойки среди обломков мебели обнаружили девушку в неадекватном состоянии. Ее одежда была порвана, а сама она была насквозь пропитана алкоголем, бредила и билась в конвульсиях. Кто-то расслышал, как она сказала «Арбакл». Служащие отеля предположили, что у гостьи белая горячка. Ее уложили в ванну с холодной водой, но состояние девушки только ухудшилось. Тогда ее отвезли в больницу, где она скончалась через два дня.
Смерть Вирджинии Рапп
Умершей оказалась модель и актриса Вирджиния Рапп. Вскрытие показало, что причиной смерти стал разрыв мочевого пузыря, вызвавший перитонит. Стоит сказать, что у погибшей была неважная репутация. 30-летняя Рапп была завсегдатаем тусовок, где регулярно напивалась и раздевалась на публике. Также на ее счету было множество подпольных абортов.
Роско «Толстяк» Арбакл, как мы уже говорили, имел безупречную репутацию. Но это его не спасло. Карьера комика рухнула за один день. Его фильмы были сняты с проката, а контракты расторгнуты. Журналисты подхватили эту историю и соревновались между собой, кто грязнее ее подаст. Большинство сходилось во мнении, что 140-килограммовый Арбакл просто раздавил девушку, занимаясь с ней сексом.
Основным свидетелем по этому делу была некая Бамбина Мод Дельмонт. Эта персона с не менее сомнительной репутацией, чем у Вирджинии Рапп, посещала вечеринки звезд, чтобы найти повод для шантажа. Она сообщила полиции, что слышала женские крики из комнаты, где находилась погибшая. Потом из нее якобы вышел Арбакл и сказал кому-то:
«Иди, одень ее и отведи обратно. От нее слишком много шума».
Суд и оправдание
Суд над Роско Арбаклом состоял из трех заседаний. Первое и второе продлились в общей сложности 40 часов. Зато в ходе третьего судьи всего за 6 минут сняли с него все обвинения, касающиеся смерти Рапп. Арбакла признали виновным лишь в незаконном употреблении алкоголя и назначили штраф.
Родственников и друзей Вирджинии Рапп шокировало оправдание Роско. Жених погибшей после заседания суда дал интервью прессе, в котором сказал:
«Вирджиния восстанет из мертвых, чтобы защитить себя от унижения! Что же касается Арбакла, то вот что получается, когда мы вытаскиваем простолюдинов из канавы, даем им огромные зарплаты и делаем из них идолов. Некоторые люди не знают, как получать удовольствие от жизни, разве что изуверским способом. Они участвуют в оргиях, превосходящих оргии выродившегося Рима».
Что касается самого Роско «Толстяка» Арбакла, то несмотря на снятые обвинения, его репутацию полностью уничтожили. Он больше не мог сниматься и работал режиссером под именем Уильям Б. Гудрич. Славу и влияние он себе вернуть уже не смог. В 46 лет Арбакл умер от сердечного приступа во сне.
Хотя с момента трагедии в отеле «Сент-Фрэнсис» прошло более столетия, ее обстоятельства так и остались тайной. До сих пор никто не знает, был ли виновен в смерти Вирджинии Рапп Арбакл или кто-то другой. Остается лишь заметить, что Голливуд воспринял этот случай как оскорбление. Первый секс-скандал не стал эпичной историей с героями любовниками. Он больше похож на дешевый бульварный детектив с комиком-толстяком и дамой легкого поведения.