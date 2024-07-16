Операция «Почтмейстер»: новый фильм Гая Ричи и что было на самом деле

Новый блокбастер Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» примечателен тем, что снят на основе реальных событий, имевших место в годы Второй мировой. Но насколько происходящее на экране соответствует исторической правде?

© Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел"

© Итальянский транспорт "Дучесса д'Аоста"

«Министерство неджентльменских дел»

В мае состоялась премьера фильма Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» – экранизация книги Дэмиена Льюиса о датчанине Андерсе Лассене, офицере британских коммандос, посмертно награжденном высшей военной британской наградой Крестом Виктории.

Лассен участвовал в операции британского Управления спецопераций (SOE), созданного в 1940-м при Министерстве экономической войны. Управление отвечало за саботаж, диверсии и координацию действий Сопротивления в оккупированной нацистами Европе. За готовность играть не по правилам, не чураясь самых грязных методов, это ведомство прозвали «неджентльменским».

Льюис подробно описал подвиги Лассена, включая и операцию «Почтмейстер» – нападение британских коммандос на испанский остров Фернандо-По в Гвинейском заливе. Именно этот эпизод карьеры Лассена Гай Ричи и экранизировал, но сделал это весьма вольно.

Удивляет даже не то, что для рассказа о спецоперации выбран жанр «треш-комедия», в соответствии с канонами которого ходульные главные герои десятками крошат карикатурных врагов. Изумляет другое – в фильме Фернандо-По служит главной базой для немецких лодок в Атлантике, где торпедами и топливом их снабжают мелкие немецкие баржа-бананавоз «Ликомба» и буксир «Бибунди», а также итальянский транспорт «Дучесса д'Аоста». Это явно противоречит утверждению «основано на реальных событиях», поскольку на этом острове никогда не было немецкой базы, чье существование влияло бы на ход Битвы за Атлантику. Немецкие подлодки никогда туда не заходили и указанные суда не выполняли приписанных им Гаем Ричи функций.

Разумеется, большинство зрителей не обратят на это внимания. Но у тех, кто хорошо знает историю, эти вольности вызовут раздражение. Но, может быть, это такой хитрый ход режиссера?

Ограбление по-британски

Захватить суда Оси в гавани Фернандо-По предложил агент SOE Леонард Гиз, работавший в Нигерии. Его задумка легла в основу операции «Почтмейстер» – настолько секретной, что в документах колониальной Нигерии она упоминается лишь в самых общих чертах. Это не удивительно, поскольку официальных записей о столь необычной операции, строго говоря, ставшей актом пиратства, никогда не велось.

Фактически «Почтмейстер» курировало Министерство экономической войны из Лондона, подчинявшееся Черчиллю, который, не желая связываться с бюрократией армейского и флотского командования или Секретной службы, управлял подразделениями SOE напрямую. Поэтому военные и разведывательные службы Великобритании не любили диверсантов и крайне неохотно оказывали им какую-либо поддержку.

Узнав о готовящемся рейде на Фернандо-По, ни армия, ни флот не одобрили эту затею, а британское посольство в Мадриде предупредило о тяжелых последствиях, которыми чреват провал операции, ведь речь шла о нападении на нейтральную страну. Но Черчилля и поддержавшего его губернатора Нигерии это не остановило. Последний разрешил задействовать в «Почтмейстере» нигерийские суда.

Утром 11 января 1942-го из Лагоса вышли буксиры «Вулкан» и «Нанитон», на которых находились дюжина коммандос и два десятка добровольцев из числа офицеров нигерийской полиции, сил местной обороны и даже сотрудников «Барклайз банка». Ими руководили бойцы SOE – капитаны Гас Марч-Филлипс, Джеффри Эпплъярд и Лассен. Плавание началось неудачно – буксиры с трудом двигались по бурному морю, а люди на них страдали от морской болезни. Несмотря на это, они смогли добраться до Фернандо-По к вечеру 14-го числа.

Тем временем на суше шла вечеринка в честь немецких и итальянских моряков. Этот праздник жизни, где алкоголь тек рекой, организовали британские агенты, чтобы отвлечь противника, усыпить его бдительность. В 23:00 буксиры вошли в гавань, направились к «Дучесса д'Аоста», «Ликомбе» и «Бибунди» и взяли их на абордаж без единого выстрела. Затем британские диверсанты подорвали их якорные цепи, после чего «Вулкан» и «Нанитон» начали выводить захваченные суда из гавани.

Ошеломленные испанцы дерзких похитителей преследовать не стали. Они приняли взрывы цепей за разрывы бомб, и их зенитчики открыли огонь, решив, что начался воздушный налет. Пользуясь неразберихой, «Вулкан» и «Нанитон» отбуксировали свою добычу в открытое море. Вся операция заняла 35 минут.

Но что Марч-Филлипсу и Эпплъярду нужно было делать дальше? Тащить захваченные суда в Лагос означало признать себя пиратами. Топить же их было жалко, поскольку груз «Дучесса д'Аоста» (шерсть, копра, кофе и медь) оценивался в миллион фунтов. Судя по всему, план предполагал, что в море суда встретит британский военный корабль. Тогда их похищение можно было бы представить как перехват в открытом море во время попытки прорваться из Фернандо-По в Европу.

Далее началась самая курьезная и загадочная часть «Почтмейстера».

Поскольку Адмиралтейство отказалось участвовать в операции, то узнало об угоне судов… из немецкой прессы! А вскоре ему поступило известие о «странных» торговых судах к югу от нигерийского порта Калабар. Командующий британскими ВМС в Нигерии немедленно отправил к ним корвет «Виолет» для перехвата. Это говорит о том, что он был в курсе операции, в отличие от начальства в Лондоне, используя корвет втемную.

«Виолет» нашел угнанные суда и доставил их в Лагос. Официально объявили, что суда были обнаружены в море и захвачены корветом. Так Британия получила ценный груз «Дучесса д'Аоста», а участники захвата – ордена. Правда, между ними и экипажем «Виолет» возник спор из-за призовых денег, но Адмиралтейство решило проблему, разделив их «по справедливости».

© Корвет "Виолет"

Немцы идут!

Операция «Почтмейстер» завершилась успешно, но возникает вопрос – а зачем она была нужна? Для того, чтобы это понять, надо иметь в виду: еще до войны в Лондоне и Париже уверовали в то, что Гитлер хочет вернуть старые немецкие колонии. Разведка союзников докладывала: немцы готовят вторжение в экваториальную Африку и строят в испанской Гвинее секретные военные объекты.

Агенты докладывали о 400 немцах, по слухам, занимавшихся вырубкой леса под командованием отставного полковника-сапера фон дер Гёльца. Также сообщалось о строительстве больших металлических бассейнов, похожих на доки для подлодок. А вскоре начали поступать агентурные сведения о том, что у гвинейского побережья замечены неизвестные субмарины.

Всего этого оказалось достаточно, чтобы убедить союзников: в Гвинее и Фернандо-По существует вражеская логистическая сеть для материально-технической поддержки подводных лодок, действующих в Гвинейском заливе и у побережья Камеруна. Но что послужило основой для этих представлений?

Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам

Из числа сотрудников британской Секретной службы вышло немало талантливых литераторов, включая Яна Флеминга – автора историй о Джеймсе Бонде. Блестящие рассказы о Второй мировой написали отставные разведчики Грэм Грин и Малкольм Маггеридж, первый из которых служил во Фритауне, а второй – в Мозамбике. Они описали, как агенты разведки союзников, умирая со скуки и безделья в африканских колониях, занимались коллекционированием слухов, порой выдавая их за ценные сведения, чтобы создать впечатление, будто они не зря получают жалование.

В Нигерии было еще больше рыцарей плаща и кинжала. Некоторые из них не имитировали активность, а действительно работали, но очень непрофессионально. Один из таких агентов в городе Кано, к удивлению офицера местной администрации, решил выдать себя за аборигена и переоделся в нищего, чтобы наблюдать за домом человека, якобы завербованного врагом. Но эта «акция» провалилась, поскольку каждый встретившийся на пути к объекту местный житель обращался к агенту со словами: «Приветствую тебя, европеец».

Кроме того, штаб-квартира британской разведки в Нигерии была известна местным жителям как «Дом секретов», чьи обитатели покупали информацию. При этом аборигены быстро сообразили, что, заключая такую сделку, можно и слукавить.

Таким образом, поступавшие из Африки в Европу сведения были во многом недостоверны. Однако вера в то, что немцы плетут в регионе коварный заговор, лишь усилилась, когда осенью 1941-го у Африки действительно появились две подлодки – U-68 и U-126. Правда, из документов кригсмарине следует, что субмарины не заходили на Фернандо-По и должны были снабжаться судном, вышедшим из Франции. Но, похоже, в Лондоне ситуация виделась иначе. Поэтому, чтобы лишить врага «важной базы», на острове решено было провести операцию «Почтмейстер».

Впрочем, возможно, все было гораздо проще – упомянутый выше агент Гиз мог просто предложить угнать «Дучесса д'Аоста» из-за ее ценного груза. Но, как бы то ни было, операция «Почтмейстер» вызвала большой дипломатический скандал, чуть не приведший к войне с пришедшей в ярость Испанией.

© Кинорежиссёр Гай Ричи (четвёртый справа) с актёрами фильма "Министерство неджентльменских дел"

Хитрый ход

Надо сказать, что происходящее на экране намекает: Гай Ричи и сценаристы хорошо знали не только историю самой операции «Почтмейстер», но и ее контекст. Знакомство с нюансами работы разведки союзников в Африке могло навести режиссера на мысль – а не высмеять ли ее методы, показав все максимально гротескно? Ведь для этого Ричи даже ничего не пришлось выдумывать – разведка сама 80 лет назад создала альтернативную реальность с немецкими секретными базами и подлодками. Авторам «Министерства» нужно было добавить лишь несколько ярких штрихов. Поэтому новая картина Ричи нелепа лишь на первый взгляд, но в ней определенно имеется ирония по поводу шпионских тайн Второй мировой войны.