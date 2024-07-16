Как правильно пишется слово «получше»: слитно, раздельно или через дефис?

В русском языке есть множество слов, написание которых может вызвать затруднение — как у школьников, так и у взрослых людей. Одно из таких — «получше». «Лента.ру» рассказывает, как образовано «получше», какая эта часть речи, когда нужен дефис после приставки «по-» и почему это слово всегда пишется слитно.

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«Получше»: значение

В энциклопедиях слово «получше» имеет стилистическую пометку «разг.», то есть оно характерно для разговорного стиля. Доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Лариса Касперова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что в большинстве контекстов данная форма обозначает «немного лучше», «несколько лучше».

Однако человек, употребляющий рассматриваемое слово, может быть как доволен итогом, так и не очень доволен.

«Вот эта твоя работа сделана определенно получше!» — Фраза имеет положительное значение, начальник или педагог похвалил подопечного.

«Да можно было бы сделать и получше!» — Здесь отображена в большей степени отрицательная позиция.

«Получше»: какая это часть речи

Данное слово может быть и прилагательным, и наречием, — в обоих случаях употребляется в сравнительной степени.

Прилагательное — часть речи, определяющая качество, свойство или принадлежность предмета. Такие слова склоняются по падежам, числам и родам, а также отвечают на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?» и «чей?» Наречие — часть речи, обозначающая чаще всего признаки действия или предмета, отвечает на вопросы «где?», «когда?», «зачем?», «как?» Наречие может зависеть как от глагола, так и прилагательного. Для более легкого запоминания наречие иногда называют «прилагательными для глаголов»: он поясняет глагол, обозначая признак действия.



Лариса Касперова отметила, что прилагательное и наречие здесь — это омонимичные грамматические формы простой сравнительной степени прилагательного «хороший» (какой?) и наречия «хорошо» (как?) Чтобы определить часть речи слова «получше» в том или ином предложении, необходимо понимать контекст.

Простая сравнительная степень наречий и прилагательных, которая обозначает большую степень проявления признака, образуется с помощью присоединения к основе положительной степени суффиксов «-е», «-ее» или «-ей» и «-ше», «-же».

Например:

острый — остр-ее;

светлый — светл-ее;

молодой — млад-ше;

ярко — ярч-е;

богато — богач-е;

глубоко — глуб-же.

Некоторые прилагательные образуют форму от другой основы:

плохой — хуже;

хороший — лучше.

Когда «получше» — это прилагательное:

Серия книг, которая издавалась в Советском Союзе, была (какая?) явно получше.

Условия в этом банке (какие?) получше, ведь в остальных процентная ставка выше.

Его план действий оказался (какой?) получше, из-за чего мы все пошли за ним.

Когда «получше» — это наречие:

В прошлый раз, когда мы приезжали на юг, здесь было (как?) получше.

Он довольно успешно решает задачки по геометрии, но по алгебре — (как?) получше.

Автомеханик осмотрит машины в салоне (как?) получше и выберет самый подходящий вариант.

Правило написания слова «получше»

«Получше» всегда пишется слитно. Здесь не возникнет сложностей, в отличие, например, от «ввиду» или «в виду», где выбор слитного или раздельного написания зависит от смысла предложения и употребленной части речи.

Сравнительная степень первоначального слова «лучше» дополняется приставкой «по-». В данном случае это именно приставка, не предлог, поэтому раздельное написание будет ошибочным



Почему не раздельно

Лариса Касперова напомнила, что слова в сравнительной степени с помощью предлогов не образуются. Кроме того, можно самостоятельно себя проверить: если в середину слова, написание которого вызывает сомнения, возможно вставить еще другое слово без искажения смысла, то тогда здесь «по» — самостоятельная часть речи, а если невозможно — приставка.

«Приставка "‎по-" добавляет значение "‎немного, несколько"‎‎. Предлог "по" имеет до восьми значений (по лесу, по полу, по вам, по молодости, по смете), но среди них нет такого, которое дает приставка», — добавила собеседник «Ленты.ру».



Почему не через дефис

Некоторые наречия с приставкой по- пишутся через дефис, однако «получше» — не тот случай. Наречие с приставкой пишется через дефис, если оно образовано от полных прилагательных или местоимений и оканчивается на суффиксы «-ому», «-ему», «-ки», «-ски» или «-ьи». Например:

по-новому;

по-старому;

по-прежнему;

по-хорошему;

по-английски;

по-испански;

по-дружески;

по-деревенски;

по-волчьи;

по-лисьи.

Тест для самопроверки

1. «Получше» — это какая часть речи?

Только наречие

Только прилагательное

Наречие и прилагательное

2. Как проверить себя, если нет уверенности: «по-» — приставка или предлог?

Просто запомнить правильное написание.

Подставить для проверки дополнительное слово после «по» без искажения смысла.

Какая разница, все равно одинаковое написание!

3. Найдите предложение, где слово «получше» является наречием:

Хозяйка агрессивного пса пообещала получше его привязывать.

Не переживай из-за расставания, так как в мире есть мужчины и получше.

А наша идея оказалась получше, чем просто бой на ринге.

4. Найдите правильный вариант:

Ученик всегда может подготовиться по-лучше и продемонстрировать свои знания на пересдаче.

Бой получше многих чемпионских!

Потом я много лет жил в Москве — там по лучше, но зимой все равно холодно и снег.

5. Найдите неправильный вариант: