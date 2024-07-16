Как правильно пишется слово «получше»: слитно, раздельно или через дефис?

В русском языке есть множество слов, написание которых может вызвать затруднение — как у школьников, так и у взрослых людей. Одно из таких — «получше». «Лента.ру» рассказывает, как образовано «получше», какая эта часть речи, когда нужен дефис после приставки «по-» и почему это слово всегда пишется слитно.
«Получше»: значение
В энциклопедиях слово «получше» имеет стилистическую пометку «разг.», то есть оно характерно для разговорного стиля. Доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Лариса Касперова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что в большинстве контекстов данная форма обозначает «немного лучше», «несколько лучше».
Однако человек, употребляющий рассматриваемое слово, может быть как доволен итогом, так и не очень доволен.
- «Вот эта твоя работа сделана определенно получше!» — Фраза имеет положительное значение, начальник или педагог похвалил подопечного.
- «Да можно было бы сделать и получше!» — Здесь отображена в большей степени отрицательная позиция.
«Получше»: какая это часть речи
Данное слово может быть и прилагательным, и наречием, — в обоих случаях употребляется в сравнительной степени.
Прилагательное — часть речи, определяющая качество, свойство или принадлежность предмета. Такие слова склоняются по падежам, числам и родам, а также отвечают на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?» и «чей?» Наречие — часть речи, обозначающая чаще всего признаки действия или предмета, отвечает на вопросы «где?», «когда?», «зачем?», «как?» Наречие может зависеть как от глагола, так и прилагательного. Для более легкого запоминания наречие иногда называют «прилагательными для глаголов»: он поясняет глагол, обозначая признак действия.
Лариса Касперова отметила, что прилагательное и наречие здесь — это омонимичные грамматические формы простой сравнительной степени прилагательного «хороший» (какой?) и наречия «хорошо» (как?) Чтобы определить часть речи слова «получше» в том или ином предложении, необходимо понимать контекст.
Простая сравнительная степень наречий и прилагательных, которая обозначает большую степень проявления признака, образуется с помощью присоединения к основе положительной степени суффиксов «-е», «-ее» или «-ей» и «-ше», «-же».
Например:
- острый — остр-ее;
- светлый — светл-ее;
- молодой — млад-ше;
- ярко — ярч-е;
- богато — богач-е;
- глубоко — глуб-же.
Некоторые прилагательные образуют форму от другой основы:
- плохой — хуже;
- хороший — лучше.
Когда «получше» — это прилагательное:
- Серия книг, которая издавалась в Советском Союзе, была (какая?) явно получше.
- Условия в этом банке (какие?) получше, ведь в остальных процентная ставка выше.
- Его план действий оказался (какой?) получше, из-за чего мы все пошли за ним.
Когда «получше» — это наречие:
- В прошлый раз, когда мы приезжали на юг, здесь было (как?) получше.
- Он довольно успешно решает задачки по геометрии, но по алгебре — (как?) получше.
- Автомеханик осмотрит машины в салоне (как?) получше и выберет самый подходящий вариант.
Правило написания слова «получше»
«Получше» всегда пишется слитно. Здесь не возникнет сложностей, в отличие, например, от «ввиду» или «в виду», где выбор слитного или раздельного написания зависит от смысла предложения и употребленной части речи.
Сравнительная степень первоначального слова «лучше» дополняется приставкой «по-». В данном случае это именно приставка, не предлог, поэтому раздельное написание будет ошибочным
Почему не раздельно
Лариса Касперова напомнила, что слова в сравнительной степени с помощью предлогов не образуются. Кроме того, можно самостоятельно себя проверить: если в середину слова, написание которого вызывает сомнения, возможно вставить еще другое слово без искажения смысла, то тогда здесь «по» — самостоятельная часть речи, а если невозможно — приставка.
«Приставка "по-" добавляет значение "немного, несколько". Предлог "по" имеет до восьми значений (по лесу, по полу, по вам, по молодости, по смете), но среди них нет такого, которое дает приставка», — добавила собеседник «Ленты.ру».
Почему не через дефис
Некоторые наречия с приставкой по- пишутся через дефис, однако «получше» — не тот случай. Наречие с приставкой пишется через дефис, если оно образовано от полных прилагательных или местоимений и оканчивается на суффиксы «-ому», «-ему», «-ки», «-ски» или «-ьи». Например:
- по-новому;
- по-старому;
- по-прежнему;
- по-хорошему;
- по-английски;
- по-испански;
- по-дружески;
- по-деревенски;
- по-волчьи;
- по-лисьи.
Тест для самопроверки
1. «Получше» — это какая часть речи?
- Только наречие
- Только прилагательное
- Наречие и прилагательное
2. Как проверить себя, если нет уверенности: «по-» — приставка или предлог?
- Просто запомнить правильное написание.
- Подставить для проверки дополнительное слово после «по» без искажения смысла.
- Какая разница, все равно одинаковое написание!
3. Найдите предложение, где слово «получше» является наречием:
- Хозяйка агрессивного пса пообещала получше его привязывать.
- Не переживай из-за расставания, так как в мире есть мужчины и получше.
- А наша идея оказалась получше, чем просто бой на ринге.
4. Найдите правильный вариант:
- Ученик всегда может подготовиться по-лучше и продемонстрировать свои знания на пересдаче.
- Бой получше многих чемпионских!
- Потом я много лет жил в Москве — там по лучше, но зимой все равно холодно и снег.
5. Найдите неправильный вариант:
- Россиянам, которые остаются в мегаполисах, следовало бы получше разобраться, что представляет собой настоящая деревня.
- Если получше присмотреться к героям книги, то они все оказываются не такими однозначными, как на первый взгляд.
- В дальнейшем астрономы хотят провести еще исследования, чтобы по лучше изучить объект.