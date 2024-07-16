Ученые выяснили, что стало с неандертальцами

Принято считать, что неандертальцы, наши ближайшие вымершие родственники, просто исчезли с лица Земли. Постепенно, в течение тысяч лет, их то ли уничтожили, то ли вытеснили кроманьонцы, которые в общем-то уже были настоящими современными людьми. Однако новое исследования все больше ставят под сомнение теории вымирания.

Они среди нас

Ученые, проанализировав геномы наших древних предков, найденных в Европе и Азии, пришли к выводу, что неандертальцы не вымерли, а были поглощены современными людьми. От 2,5 до 3,7% генома современного человека составляет ДНК неандертальцев. Это говорит о более тесном и сложном взаимодействии между этими двумя группами, чем предполагалось ранее.

Мирная ассимиляция

Похоже, что неандертальцы скрещивались с предками современных людей, покинувшими Африку. Возможно, это происходило регулярно и в разные временные промежутки, но наиболее активное взаимопроникновение двух популяций было 200 000 – 250 000 лет назад и 100 000 – 120 000 лет назад. Эти периоды скрещивания оставили глубокий след в геноме неандертальцев, останки которых дошли до наших времен. Впрочем, и современный человек тоже сохранил в себе часть неандертальского ДНК.

Просто растворились

Ну а что же в итоге случилось с неандертальцами? Они попросту постепенно «растворились» среди более многочисленных предков современного человека. Ведь, как показывает моделирование, популяция неандертальцев была на 20-30 % меньше, чем предполагалось ранее. относительно невысокая численность и поспособствовала их ассимиляции современными людьми. Последующие волны миграций современных людей из Африки смогли окончательно интегрировать неандертальцев в свой генофонд