У галактик нашли «сердце и легкие», которые помогают им жить дольше

Похожие на сердце и легкие механизмы у галактик могут сдерживать их неконтролируемый рост, позволяя «дышать». Это предотвращает их раннюю смерть: если бы таких механизмов сдерживания не было, Вселенная старела бы куда быстрее. Она заполнилась бы «галактиками-зомби» с мертвыми и умирающими звездами, говорится в исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Ученые задались вопросом о том, почему галактики не настолько большие, насколько это предсказывают расчеты астрономов. Астрофизики Университета Кента (Великобритания) предположили, что галактики могут контролировать роста своим «дыханием». По аналогии с живой материей черные дыры представили как «сердца» галактик, а два выстреливающих по сторонам от дыры джета с газом, летящим на сверхзвуковой скорости, как «легкие».

Пульс такого «сердца» приводит в движение ударную волну, которая колеблется туда-обратно вдоль осей обеих струй, это похоже на то, как грудная диафрагма у человека движется вверх и вниз в грудной полости, надувая и сдувая легкие. Это может привести к тому, что энергия джетов передается в окружающую среду, замедляя поглощение газа и рост галактик.

Компьтерные симуляции показали, что джеты действуют как «кузнечные меха», отправляющие в окружающее пространство волны, схожие с «рябью на поверхности пруда». Подобный механизм «легких и сердца» галактик помогает сдерживать их рост, ограничивая количество газа, собирающегося в звезды на ранних стадиях.

Свидетельства схожих пульсаций есть и в сверхгалактических масштабах. Они наблюдаются, например, у Скопления галактик Персея, где тоже есть гигантские пузыри горячего газа.