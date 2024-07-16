Полезно ли воздержание для мужчины? Все «за» и «против», обоснованные наукой

Конечно, можно опираться на исследования авторитетных ученых, но что-то подсказывает, что регулярный секс не только приятен, но и очень полезен. Но свои сексуальные желания удовлетворить можно не всегда, поэтому о разных сторонах воздержания должен знать каждый взрослый мужчина.

Что происходит с организмом при воздержании?

Воздержание у мужчин неразрывно связано с таким явлением как феномена Тарханова-Белова. Согласно феномену Тарханова, при сексуальной абстиненции, то есть отсутствии секса, в организме любого здорового мужчины начинает накапливаться сперма. Это повышает возбудимость мужчины и приводит к поллюциям — непроизвольному семяизвержению, происходящему во сне.

Если воздержание продолжается, то в дело вступает феномен Белова. В этом случае мужской организм, не получая разрядки, принимает решение о нецелесообразности выработки спермы в обычных для него количествах. Из-за этого со временем излишняя возбудимость и непроизвольные семяизвержения во сне прекращаются. К счастью, процесс этот обратимый и стоит лишь начать заниматься сексом, как все параметры вернутся в состояние нормы. Выход из особого «режима энергосбережения» происходит быстро и без последствий для мужского организма.

Есть ли польза в воздержании?

Многие специалисты в области медицины считают, что воздержание может быть полезно для организма. В первую очередь о позитивном характере отказа от секса можно говорить в том случае, если один из партнеров проходит курс лечения от какой-нибудь инфекции, передающейся половым путем.

Второй случай, когда отказ от секса полезен — это показания врача в послеоперационный период, после инфарктов, инсультов и других серьезных заболеваний. Некоторые медики также уверены, что недельное воздержание позитивно отражается на качестве семени. Это может быть важно в случае, если пара собирается завести ребенка или мужчине предстоит стать донором спермы. Правда, единодушного мнения по этому вопросу у специалистов пока еще нет и кое-кто ставит эту теорию под сомнение.

Стоит упомянуть и о том, что существует целая категория сторонников воздержания «по медицинским показаниям». Эти люди утверждают, что частые семяизвержения лишают организм необходимых ему микроэлементов, аминокислот, белков и флавинов. Они же считают секс серьезным стрессом для всего организма, который негативно влияет на нервную систему, повышает артериальное давление и требует больших энергетических затрат.

Особняком стоят адепты древнего китайского философского учения даосизма, которое учит, что при семяизвержении мужчина расходует свою жизненную энергию и ограничивая себя в сексе, можно продлить жизнь, а также стать сильнее, умнее и человечнее. Конечно, все эти практики находятся вне зоны действия науки и каждый сам решает для себя, как к ним относиться.

Отказ от секса практикуют многие спортсмены перед спортивными соревнованиями, причем делают это со времен глубокой древности. Могут лишать себя радостей секса и творческие люди, так как есть гипотеза о том, что сексуальная энергия легко трансформируется в созидательную и позволяет создавать прекрасные картины, литературные произведения и музыку.

Среди великих, придерживавшихся такой теории воздержания, стоит упомянуть Да Винчи, Аристотеля, Спинозу, Ницше и Ньютона. Да, таких гигантов мысли немного, но их авторитет в истории достаточно велик, чтобы задуматься о том, что в их образе жизни был определенный смысл.

Может ли воздержание представлять опасность?

Но у отказа от сексуальной жизни есть не только положительные стороны, но и серьезные минусы. Израильские ученые выяснили, что воздержание может нанести вред репродуктивной функции организма. Ученые одного из израильских университетов провели исследование 7 тысяч добровольцев и определили, что длительное отсутствие разрядки способно снизить качество семени.

Было установлено и то, что застой спермы в предстательной железе увеличивает вероятность появления таких заболеваний, как простатит, аденома, геморрой. Известно медицинской науке и такое состояние как «кислородное голодание» полового члена. При длительном отсутствии эрекции может произойти закупорка сосудов пениса холестериновыми бляшками, что повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Не стоит сбрасывать со счетов и психологический фактор. Ни для кого не секрет, что без секса мужчины становятся раздражительными и агрессивными, у них снижается трудоспособность и может появиться бессонница. Согласитесь, что это не самые приятные последствия.

Что может считаться воздержанием?

Учитывая все вышесказанное, было бы не лишним определиться с тем, что вообще можно считать воздержанием? Неделя, месяц или год без плотской любви — это продолжительный отказ от секса? По этому поводу единодушого мнения у ученых нет. Организм каждого человека индивидуален и то, что для одного может считать нормой, для другого уже будет рекордом.

Некоторые представители сильного пола начинают испытывать физический и психологический дискомфорт уже после нескольких дней отказа от секса. Есть и те, что могут обходиться без половой жизни месяцами, не испытывая никаких негативных эмоций. Большинство урологов считают, что половозрелому мужчине нужен секс с семяизвержением не реже одного аза в неделю.

Через 10 дней воздержания происходит обратное расщепление семенной жидкости, которая распадается на элементы и обратно усваивается организмом — чего пропадать добру. Это явление не совсем хорошее, так как вызывает снижение подвижности сперматозоидов, а значит и появление проблем с репродуктивной функцией.

Может ли стать мастурбация решением проблемы?

Большинство ученых считают, что проблему секса решать своими силами не только можно, но и нужно. При этом никто не может дать рекомендаций по периодичности занятий онанизмом — каждый выбирает время, опираясь на собственные потребности. Но мастурбация может нанести и вред, если ей уделяется слишком большое значение в жизни мужчины.

Многократные ежедневные сеансы самоудовлетворения, по мнению некоторых представителей медицинской науки, способны вызвать следующие последствия:

1. Рак простаты. Американские ученые из Университета медицинских наук Южной Дакоты в Вермиллионе установили зависимость между слишком частой мастурбацией и онкологическими заболеваниями простаты. Правда, исследования еще не закончены и о какой-то серьезной статистике говорить пока рано.

Кстати, есть и диаметрально противоположное мнение. Доктор медицинских наук Сандра Ламоргезе, автор книги «Switch: Time for a Change», пишет, что онанизм способствует очищению простаты от токсинов, а значит, снижает вероятность ее заболеваний.

2. Эректильная дисфункция. Не любая мастурбация одинаково полезна — так можно сказать, перефразировав текст известной рекламы стирального порошка. Исследователи выяснили, что самоудовлетворение с постоянно откладываемым финалом негативно действует на эректильную функцию мужского полового органа.

Сексолог Майкл Перельман, профессор психологии Корнеллского университета, в интервью изданию Vice сообщил, что, согласно его наблюдениям, до 40 процентов пациентов его клиники — это мужчины, мастурбирующие разными «оригинальными» способами, в том числе и с отсрочкой эякуляции.

А вот итальянский уролог Ричард Сантуччи не склонен включать мастурбацию в число причин, вызывающих проблемы с эрекцией. По его многолетним наблюдениям, эректильная дисфункция, как и снижение содержания тестостерона, чаще бывают вызваны не неправильной или чрезмерной мастурбацией, а диабетом и приемом некоторых медикаментов.

3. Преждевременное семяизвержение. Есть медики, которые считают, что частая мастурбация создает особый условный рефлекс быстрого прихода оргазма. Это может стать препятствием на пути к продолжительному и страстному сексу с партнершей. А еще частое самоудовлетворение способно вызвать общее чувство усталости и вообще привести к нежеланию заниматься любовью. С другой стороны, при умеренных занятиях онанизмом снижается уровень стресса и становится лучше сон.

Стоит упомянуть и такое неприятное явление, связанное с частой мастурбацией, как травмы полового органа. Сайт Medicalnewstoday утверждает, что, переборщив с мастурбацией, можно запросто столкнуться с болезненностью и отечности головки полового члена и крайней плоти. К счастью, эти проблемы проходят без последствий и специального лечения всего через пару дней.

Подводя итог, можно сказать, что в большинстве случаев мастурбация абсолютно безопасна и почти не оказывает влияния на частоту и количество сексуальных контактов у представителей обоих полов. Так считают ученые из Техасского университета в Остине, которые в 2017 году опросили 7648 мужчин и 8090 женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Многие вообще устраивают себе сеансы месячного воздержания и при этом утверждают, что после такого отказа от сексуальных радостей половая жизнь становится только ярче и интереснее.