Обнаружен древнейший гоминид в Европе

Первые гоминиды прибыли на территорию Южной Европы около 1,3 миллиона лет назад. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Earth-Science Reviews.

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Как сообщает Sci News, данное исследование, вероятно, поможет разрешить один из самых давних споров в палеоантропологии о том, когда именно первые гоминиды прибыли в Европу. В этом отношении наука совершила гигантский прыжок вперед.

Например, в 1982 году древнейшие свидетельства существования гоминидов в Азии были датированы ныне устаревшим палеомагнитным методом. Их возраст составил 900 тысяч лет, останки гоминида были обнаружены на острове Ява. Тогда же был установлен европейский рекордсмен - древнейшим считался гоминид возрастом 700 тысяч лет, останки которого нашли в Италии.

"Хронология миграций Homo из Африки значительно расширилась за последние четыре десятилетия, - говорит ведущий автор исследования Луис Жиберт из Барселонского университета. - Сорок лет спустя хронология раннего Homo за пределами Африки была расширена до 1,8 миллиона - на Кавказе, до 1,7-2,1 миллиона лет - в Китае и до 1,3-1,5 миллиона лет - на Яве".



В Европе же до последнего времени не находили гоминидов, возраст которых превышал бы 770 тысяч лет. Однако в новом исследовании ученые использовали передовой метод - магнитостратиграфическое датирование. Он позволяет измерять состояние магнитного поля Земли во время формирования осадочных пород разного возраста.

В данном случае для анализа были отобраны останки гоминидов, обнаруженные на пяти древнейших стоянках в Испании. Результаты говорят о том, что возраст древнейших стоянок, найденных в регионе Орсе, варьируется от 1,35 до 1,6 миллиона лет.

В трех случаях возраст найденных на них гоминидов был датирован 1,32 миллионами лет (памятник Вента-Мисена), 1,28 миллионами лет (памятник Барранко-Леон-5) и 1,23 миллионами лет (памятник Фуэнте-Нуэва-3).