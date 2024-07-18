«Джинн на полставки»: как живет и зарабатывает столичный персональный водитель

Игорь за рулем уже больше 20 лет. Еще в армии начальников возил, а после стал профессиональным персональным водителем. Вот только выяснилось, что такая работа — история далеко не только про то, как человека из пункта А доставить в пункт Б. Чем именно занимаются частные водители, откуда у них оружие, чем заняться, если пришлось на двое суток застрять в автомобиле, как сработаться с тем, с кем не может работать никто, сколько за это заплатят и при чем тут дрова и кальян — об этом и многом другом Игорь рассказал в беседе с «Мослентой». Ниже — его монолог.

© Кадр из фильма «Перевозчик 2»

Про армию, волосатое сало и полную засаду

Все началось с того, что в 2002 году я пошел в армию. Это была часть, относящаяся к Федеральному управлению по уничтожению химического оружия массового поражения. Там я был в учебке. Дело было далеко, но потом меня перевели в Москву — начальников возить.

Так что водителем я был изначально. Чуть больше года по Москве командира возил. Я сам — коренной москвич. За рулем, получается, с 18 лет. Город уже тогда знал отлично.

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Когда я из армии демобилизовался, мне разные предложения поступали — из полиции, которая тогда еще милицией была, из ГАИ-ГИБДД, даже из ФСО. Это нормальная практика. Как только человек со срочной службы увольняется, его документы сразу идут по всем структурам и инстанциям. Вдруг кому нужен? И если нужен, начинают тебе звонить и приглашать на собеседование.

Я на это тогда положил с прибором. Работать в госструктурах не хотелось. В начале 2000-х платили очень мало. Тогда, например, армия была в полной… Например, у нашего командира зарплата была такая, что он по ночам то вышибалой в баре, то грузчиком в магазине работал. Так это офицер! А с теми, кто ниже званием, вообще было все печально. В месяц сержанты получали по 300 рублей, а солдаты — 100. Это пять пачек сигарет! А тебе бы еще зубную пасту и щетку купить, потому что этого не выдавали.

В армии тогда одевали. И пусть не очень хорошо, но кормили. Правда, легенды про волосатое сало и квашеную капусту — не легенды ни разу. Кто служил, тот знает, какая там в то время была засада. Армия в полном развале была. В общем, я пошел работать совсем в другое место.

Про самое начало, обязательный ЧОП и далекий регион

Еще до армии я занимался стрельбой. Мне это очень нравилось, так что разряд у меня был и есть. Пока служил, конечно, тоже стрелял, а после сам продолжал в тире заниматься. Для персонального водителя это было важно. Мы же не только машину водим. По факту мы еще и охранники.

© Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

И мне работа водителя всегда нравилась. Вот кто-то терпеть не может это дело, а я могу совершенно спокойно сутки проводить в автомобиле — куда-то ездить или стоять, ждать. Меня не напрягает. Я вообще очень стрессоустойчивый. Меня сложно вывести из себя. По крайней мере, на работе более чем за 20 лет такого не было ни разу.

Где-то в самом начале меня приметили и в итоге позвали возить одного политика из далекой области.

Частником, то есть частным водителем, наняли меня по знакомству. Чтобы начать, я устроился в ЧОП (частную охранную фирму). Без этого работать было нельзя — разрешение на ношение оружия нужно получать, иметь разряд охранника, специальные документы и удостоверение. Все должно быть по протоколу. Я все это себе сделал, и с 2005 года началась моя водительская карьера. Пошло-поехало.

Потом в регионе, где я работал, власть сменилась. Пришлось уйти — поработать в одной крупной организации, потом еще в более крупной, уже банковской. Но везде — сотрудником службы безопасности. Работали мы с оружием, возили достаточно высоких людей.

© Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

И вот, к примеру, шеф сказал: быть у него в семь утра. Ты просыпаешься в середине ночи, садишься в машину, приезжаешь в ЧОП, проходишь медицинское обследование, собираешь оружие, подписываешь кучу документов и только потом едешь к шефу. Два-три врача дежурят в фирме постоянно. Это очень важно. Люди с оружием работают, ответственность огромная. Не дай бог, что произойдет. Правда, за все годы моей работы ни разу не видел, чтобы кто-то нетрезвым попытался выйти.

Про ненормированный график и сложную пересменку

Машины, на которых мы ездили, чаще всего были на балансе организации, с которой у ЧОПа был подписан договор. У самой охранной фирмы автомобилей, как правило, нет.

Например, если договор заключался с крупным банком, автомобиль был банковский. Но, если нужно возить кого-то из топ-менеджеров или зампредов, по статусу им положен не только вооруженный водитель, но еще и один сотрудник охраны, тоже с оружием. Он садился на пассажирское сиденье с правой стороны от водителя. Шеф всегда сидел на заднем



График работы у частных водителей не нормирован. Мы вдвоем еще с одним водителем работали, и бывало так, что мы с ним пересекались где-то в центре Москвы в четыре утра, чтобы поменяться. Перед этим, конечно, надо было все процедуры с оформлением документов, врачом и оружием в ЧОПе пройти. Работали мы по графику два-два-три.

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Бывало, мне звонит второй водитель, говорит, где они с шефом находятся. Я туда еду, чтобы поменяться. И вот уже середина пути, он мне снова звонит: «Блин, Игорь. Мы уехали в другое место». Ты, соответственно, разворачиваешься и едешь туда же.

Только последние лет шесть было полегче. Шефу, например, не нужен был водитель с оружием и в костюме. Мне было сказано: одевайся, как хочешь, только не приходи в шортах и сланцах. И я кайфовал.

Про футболки с черепами и поездки в Италию

Надо тебе костюм надевать, не надо — зависит от компании и от шефа. Бывает, всем все равно. Например, сейчас я в компании работаю — все приходят, в чем хотят. Да, шорты нельзя, но футболки — пожалуйста. Они у меня хорошие, яркие, в основном — с черепами все. И никаких проблем.

© Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

А последние лет шесть с шефом было тоже очень комфортно. Оружия нет, костюм не нужен, машина — его личная. Ему был положен автомобиль от организации, но он его брать не хотел. У него было четыре личных машины, и мы ездили только на них.

Например, были такие истории. Шеф звонит и говорит: «Игорь, надо автомобиль в Италию отвезти». Он туда с семьей на все лето уезжал. И я садился за руль в Москве и ехал в Италию. Потом, через три месяца, приезжал туда снова и отвозил машину обратно в Россию.

Про умение молчать и любовь к книгам

Работа персонального водителя — это, в первую очередь, безопасность и конфиденциальность. Все, что происходит в машине, остается в машине. А было много разных случаев, которые выходили за рамки не только приличий, но и уголовного законодательства. Рассказывать об этом кому-нибудь или как-то обсуждать нельзя ни в коем случае. Водители друг с другом такими подробностями тоже не делятся. Приехал ты очередной раз в фирму, с мужиками болтаешь — про семью, про машину, про баб, в конце концов. Темы либо твои личные, либо вообще нейтральные. Про дела шефа — никогда. Это табу.

Конечно, бывают люди, у которых язык, как помело. Но они в серьезных компаниях на таких должностях не задерживаются



Еще у меня, например, есть большой плюс. Я люблю читать. Бывает, сидишь, шефа ждешь и читаешь. У меня книги — в телефоне. Одну закончил, скачал следующую. Вообще ненапряжно.

Однажды обворовали отделение банка, с которым наш ЧОП работал. Так шеф, который у меня тогда был, оттуда двое суток не вылезал. Надо было. Вот все эти двое суток там его ждал. Мне — кайф. Я читал книгу.

© Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Я и сейчас читаю книг по шесть-семь в месяц. Большей частью это космическая фантастика, а до этого мне очень нравились истории про попаданцев (сюжеты, в которых главный герой, как правило, — человек из современного мира, попавший либо в другой мир, либо в иную историческую эпоху, — прим. «Мосленты»). Еще очень нравились книги про альтернативную историю.

Про тех, кто знает больше, чем жена

Поднять могли в любой момент. По свистку. Ночь или день — неважно. Персональный водитель — это такой человек. Дворецких из всяких английских романов помните? Вот примерно то же самое. Он как член семьи. Во-первых, знает водитель намного больше, чем супруга шефа. И это нормально.

Дело тут не в том, что шеф где-то за пределами родного дома ведет плохой образ жизни. Вообще не обязательно. Просто водитель видит его чаще и дольше, чем жена. В такой ситуации люди не общаются по принципу «Вы — хозяин, я — дурак». Это невозможно. Хочешь или нет, а общение становится более доверительным.

Про везение, адекватность и коммуникабельность

Мне, слава богу, везло с шефами. Мужчины, женщины — я работал и с теми, и с другими. Это были люди от среднего до очень высокого достатка. И все они был адекватными. Это действительно большая удача.

Говоря честно, как будет складываться твоя работа с конкретным человеком, во многом зависит от тебя самого — насколько ты общительный, как быстро умеешь находить общий язык.

© Фото: Mimmo Carriero / Globallookpress.com

У меня однажды был шеф, с которым вообще никто не мог работать. Народ от него вешался. И он менял водителей чуть ли не каждые две недели. Это был своеобразный человек — возрастной, со сложным характером и изрядным самомнением. Он был очень умным и с регалиями, но людям было с ним тяжело. Ничего. Мы с ним проработали четыре года. Нашли общий язык. Я потом и с его женой был знаком, и в дом к ним был вхож. Ключи у меня были и от дома, и от дачи. Все было в порядке.

Я не знаю, как так получалось. Просто я такой, коммуникабельный, наверное. А там — все по ситуации. Хочет человек поговорить? Поддерживаю разговор. Не хочет? Лучше помолчать.

Один мой шеф очень любил теннис. Он и сам играл, и за соревнованиями следил. Ну, и я тоже в полглаза за всем этим тогда присматривал. Я теннис не очень люблю. Но поддержать беседу было нужно. К тому же это несложно и времени много не отбирает. Утром за пять минут результаты какого-то турнира посмотрел — все, поддержать беседу уже можешь



Ты неизбежно узнаешь о хобби и увлечениях своих шефов. Кто-то любит заниматься в тренажерном зале, кто-то обожает плавание или тяжелую атлетику, а кому-то приносят радость хорошие кубинские сигары или определенные алкогольные напитки. И если ты знаешь, что шеф любит, тебе проще работать, а он тебе больше доверяет. Итог — всем хорошо.

Про машины бизнес-класса, ведро с болтами и трезвого водителя

Конечно, машина и ее состояние — ответственность водителя. Понятно, что мы работаем на современной технике, а не на 21-х «Волгах». Машины, как правило, новые. Это преимущественно бизнес-класс — Mersedes, BMW, Lexus и так далее.

© Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Но вообще я, наверное, на 90 процентах моделей, представленных на массовом рынке, успел покататься. Когда у меня родился сын, в семье был локальный финансовый кризис, так что я подрабатывал трезвым водителем. Это история, когда человек приезжает в бар или в гости на своей машине, там выпивает, а потом вызывает тебя, чтобы ты его все на той же машине довез до дома. И автомобили там были самые разные.

Мне все равно, на чем ездить — хоть на карете, хоть на ведре с болтами. В армии я, например, и БТР водил. Только на танке так и не поездил. Привезли нам один еще в учебке. Мы попытались его завести, но так и не тронулись. По шапке потом все получили.

Про 220 по ночной Москве

Нештатных ситуаций было много. Во-первых, происходили какие-то запредельные нарушения правил дорожного движения по просьбе шефов. Один раз я так на скорости 220 километров в час летел по Садовому кольцу. Благо, было три часа ночи. Доехали до нужного места, шеф пошел по своим делам, а я остался ждать гаишников. Дело в том, что это мы от них уезжали. Шефу было весело.

В общем, дождался. Они подъезжают, выходят и — ко мне. Я им ситуацию обрисовал, а там мы с ними уже договорились. Дорогая наша коррумпированная полиция, дай бог им здоровья.

© Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Это было очень давно. Наверное, сейчас бы такое уже не прокатило — камеры везде. Лишили бы меня прав на всю оставшуюся жизнь. А тогда это был всего лишь вопрос грамотных переговоров. Шеф потом вернулся, я сказал, чего мне все это стоило, он выдал мне компенсацию, и мы поехали дальше.

Про помощниц, шефов и всякие чудеса

У шефа, скорее всего, всегда будет помощница, с которой водитель на связи в режиме 24 на семь. По будням утром ты его привозишь в офис, а дальше она все координирует. Например, у шефа планы изменились, ему надо улетать. Мне звонит помощница и говорит: «Игорь, завтра у шефа командировка. Рейс такой-то, во столько-то из вот этого аэропорта». Так что у тебя всегда есть вся информация.

Шеф может попросить еще о чем-то, что не проходит через помощницу или помощника. Например, нужно съездить в химчистку или забрать ребенка, куда-то отвезти супругу, часы из ремонта вернуть и так далее — все может быть.

Иногда шеф может попросить и лампочку дома поменять. Такие люди чаще всего это делать, кстати, не умеют и учиться не хотят



Получается, ты и водитель, и охранник, и помощник и хозяйству, и по жизни вообще.

Был случай. Шеф в три часа ночи сидел в кабаке. И ему захотелось, чтобы зажгли камин. Ну, камин там был, а вот дров не было. На дворе зима, глубокая ночь. Мне звонит шеф: «Игорь, а мы найдем дрова?» Они у него были через час. Он потом шутил: «Игорь, а есть что-то, что ты не сможешь сделать?» Мы это что-то не нашли, и слава Богу.

© Фото: Ashraf Amra / Globallookpress.com

Еще один случай был с кальянном. Вообще, мне везло на занимательные задачки часа так в два-три после полуночи. Дело было то ли в 2014-м, то ли в 2015 году. Вейпов никаких еще не было. И магазины со всякими курительными штуками не работали круглосуточно. И вот мой шеф захотел нормальный кальян — большой, красивый, с трубками.

Все! Были разбужены люди. Нашли человека, который этими кальянами занимается, — директора одного из магазинов. Я поехал к нему, купил этот кальян. Конечно, в три раза дороже. Он нам тогда тысяч в 80 обошелся. Но там вопрос был не в деньгах. В общем, шеф хотел кальян — шеф кальян получил.

А еще один раз я в час ночи покупал Apple TV. Как искал эту приставку, за сколько купил — лучше не спрашивать. Но надо, значит, надо. Так что водитель — это еще и джинн на полставки.

Про грань между работой и домом

Мы с вторым водителем сами выбирали, какой у нас будет график, договаривались. Летом, например, могли и неделю через неделю поработать, если надо было. Но вообще самым удобным был график два-два-три, когда два дня работаешь, два отдыхаешь, потом три дня работаешь и так далее. Получается, на одной неделе ты работаешь пять дней, а на следующей — только два. Идеально.

Так что на свою жизнь времени хватало. Я всегда делал четкую грань между работой и домом. Я в семью работу не приношу, но и свои личные вопросы оставляю за пределами рабочего времени и пространства. Это разные вещи, они пересекаться не должны.

© Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Вот хобби с семейной жизнью прекрасно совмещаются. Я — байкер. На мотоцикле езжу уже много лет, тоже нахожу для этого время. И мы с супругой постоянно ездим на какие-то мероприятия или в путешествия.

Про зарплату

Частные водители в Москве зарабатывают по-разному. Если ты работаешь с оружием, в среднем получается 150 тысяч рублей в месяц.

Очень многое зависит и от самой работы, и от фирмы, и от шефа. В зависимости от обстоятельств — графика, статуса человека, которого ты возишь, и так далее — можно получать и 200, и 250 тысяч рублей ежемесячно.

Зарплата довольно высокая, а какого-то супермощного образования не требует. Правда, тут все держится на твоих личных качествах — на умении общаться и на шиле в одном месте. Правда, бывают шефы, которым, наоборот, нужен водитель максимально флегматичный. Был у нас такой пример. Шеф — флегма абсолютная, и водитель — такой же. Два кислых друга. Они уже лет 30 вместе работают. Все у них хорошо.