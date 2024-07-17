Что такое «Кемска волость» и почему она была так нужна шведам

Где находится «Кемска волость» о которой говорит шведский посол в советской комедии
Комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» уже полвека снабжает нас крылатыми фразами. Но не все моменты из фильма понятны современному зрителю. Одним из таких фрагментов можно считать общение царя-самозванца и шведского посла. Заморский дипломат настойчиво требует отдать его стране «Кемску волость» и едва не добивается желаемого. Что это за волость и почему она была так нужна шведам?
Такого не могло быть
Начать нужно с того, что показанная в фильме встреча Ивана Грозного со шведским послом в реальности состояться не могла. В комедии показан 1571 год, о чем говорит присутствие царицы Марфы Васильевны. Третья жена Ивана IV, Марфа Собакина, была супругой монарха всего 15 дней, после чего скоропостижно скончалась.
В этом году война Московии и Швеции была в самом разгаре. Тогда не подписывали конвенций и каждая сторона поступала с послами и пленными, как ей заблагорассудится. В 1571 году шведы схватили царских послов и бросили в темницу. Поэтому, вероятнее всего, посла вражеской державы ожидала бы схожая участь.
Еще одна несостыковка заключается в поведении посла. В 16 веке он не посмел бы говорить с царем в таком тоне. Наглеца немедленно бы схватили и казнили без разговоров. Поэтому аудиенция у монарха полностью придумана М. А. Булгаковым, по пьесе которого «Иван Васильевич» и снял фильм Гайдай. Кстати, в оригинале отдать Кемску волость предлагает не переодетый в царя управдом Бунша, а Жорж Милославский.
Что такое «Кемска волость»
Упомянутая в фильме территория существовала не только во времена Ивана Грозного. Есть она и сейчас, только называется Кемский район. Располагается это место в Карелии, у Белого моря, через пролив от Соловецких островов. Административный центр района — город Кемь.
Когда-то Карелия находилась у самых границ королевства Швеции и была спорной территорией. Беспокойные соседи делали неоднократные попытки присоединить эти земли, мирным путем или с использованием армии. Как раз в 1571 году шведские корабли подходили к Кеми очень близко. Но на вооруженный захват земли враг тогда не решился.
Зато в 1579 году шведы захватили часть Кемской волости, перебив местную дружину, с которой погиб и воевода Озеров. Но спустя год воевода Киприан Аничков успешно отбил эти земли у оккупантов и вернул их под власть московского царя. С 1580 года шведы много раз пытались вернуть утраченное, но безуспешно.
В 1591 году в устье реки Кемь перед городом была построена крепость, надежно защищающая от атак с моря. Дополнительно укрепили и близлежащий Соловецкий монастырь. Именно монашеской обители под начало и передали эту землю. Но чем так привлекала Кемь шведов?
Соловецкие острова и Кемь в 16 веке были одними из основных поставщиков соли в Московское царство. В то время это был ценный ресурс, от которого не отказалось бы ни одно государство. Кроме этого, побережье волости и Соловецкие острова славились своим промыслом морского зверя. Жир, который в Средние века использовали для осветительных ламп, отсюда везли не только в Московию, но и на экспорт в другие страны. Большую роль играла Кемь и как торговый порт. Словом, завладев этой территорией и закрепившись на ней, шведы парализовали бы и русскую торговлю и морской промысел.