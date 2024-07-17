Почему «Аврору» не назвали «Полканом»

Крейсер, названный в честь богини утренней зари, пришвартован к Петроградской набережной Санкт-Петербурга. Сюда легендарный корабль, причастный к трем войнам и двум революциям ХХ столетия, поставили на вечную стоянку в ноябре 1948 года. «Аврора» стала базой Нахимовского военного училища, на его борту находится музей боевой славы.

Красавец-крейсер слегка качается на волнах, сверкая корпусом и трубами. Вечером огни корабля видны далеко окрест. Кажется, вот-вот крейсер даст гудок и двинется вперед.

Кстати, в 2013 году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала «Россия»: «Сейчас мы смотрим, как поставить на ход, чтобы судно могло ходить, а не стоять. …Если восстанавливать, то в первозданном виде — с паровыми котлами. Есть ли для этого возможности в современных условиях? Если такие возможности есть, то будем восстанавливать».

Об этом писала и «Свободная пресса». В материале «Аврора»: «Отдать концы», или «Вперед, полный», опубликованном в январе 2013 года, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Мамайкин выражал уверенность, что знаменитый русский крейсер может тряхнуть стариной:

«Дошла же как-то «Аврора» в свое время от Петроградской набережной до ремонтного дока, а потом обратно. Причем произошло это средь бела дня, на глазах у всего города, специально разводили тогда мосты. Немало тому свидетелей. Что касается Балтики, никто не ставит задачи, чтобы она там ходила. Главное сейчас — обследовать корабль для включения его в Морской регистр. В конце минувшего года у меня был разговор с министром транспорта Соколовым, который предложил на безвозмездной основе провести необходимое обследование. В ходе которого как раз и выяснится, возможно ли вернуть ход кораблю…"



Судя по всему, реанимировать крейсер не удалось. Во всяком случае, разговоры о том, чтобы пустить «Аврору» в плавание, больше не поднимались. Хотя идея была смелая.

Оживший революционный крейсер символизировал бы связь времен, укрепление старых морских традиций.

«Аврора» была заложена 4 июня 1897 года (по новому стилю). По легенде, Николай II выбрал имя крейсера из одиннадцати предложенных. Среди них были «Наяда», «Психея», «Юнона», «Нептун» и даже славянский бог-кентавр «Полкан». Судно было одним из трех бронепалубных кораблей, построенных под руководством инженера Константина Токаревского. Двумя другими стали «Диана» и «Паллада».

Крейсер мог развивать высокую по тем временам максимальную скорость в 19 узлов - около 37 километров в час, которую обеспечивали три паровые машины, мощностью 11 тысяч лошадиных сил.

«Аврора» вошла в строй на два года позднее своих «сестер». Пришлось устранять многочисленные ошибки при проектировании и недоделки во время строительства. Однако выглядел корабль весьма эффектно. И личный состав рейдера под командованием капитана 1-го ранга — на морском сленге — каперанга — Ивана Сухотина смотрелся браво. В его составе было 320 человек при 30-ти офицерах.

В мае 1900 года новый крейсер, главным оружием которого стали 152-миллиметровые скорострельные орудия системы французского инженера Гюстава Канэ, опустился в воду. Корреспондент журнала «Нива» живописал: «11 мая в Высочайшем присутствии, состоялся спуск на воду двух новых морских гигантов — крейсера 1-го ранга «Аврора» (в Новом Адмиралтействе) и броненосца «Победа» (на Балтийском судостроительном заводе).

Его Императорское Величество и Их Императорские Величества Государыни Императрицы Мария Фёдоровна и Александра Федоровна, осмотрев крейсер «Аврора», изволили наблюдать за его спуском из Императорскаго павильона.

По команде «задержанники рубить», освобожденное от подпорок судно, с командиром и командой на нем, сперва медленно, потом быстрее, стало спускаться кормой вперед, при звуках народнаго гимна, криках «ура» и пушечных салютах стоявших на дистанции военных судов.

По мере выхождения судна из эллинга, на нем были подняты флаги, а на грот-мачте штандарт Его Величества. Затем были брошены якоря, и судно остановилось…"

Несколько лет крейсер проходил испытания — бороздил моря и океаны, побывав в Портленде, Пирее, Специи, заходил в Порт-Саид и Суэц. Когда грянула война с Японией, «Аврора» была включена в состав Второй Тихоокеанской эскадры. Ей выпала горькая доля — участвовать в начисто проигранном русским флотом Цусимском сражении. Крейсер поразили два японских снаряда, попавшие в правый борт. Вспыхнул пожар, который, впрочем, был успешно потушен.

Однако несчастья «Авроры» на этом не кончились. От осколков другого снаряда крейсер получил две пробоины, после чего вода затопила отделение носового торпедного аппарата. Всего же крейсер получил около двадцати повреждений, однако оставался на плаву. Японцы шесть раз сбивали российский флаг, но всякий раз матросы водружали изрешеченный осколками стяг на мачту.

В Цусимском сражении «Аврора» потеряла одного офицера и девять матросов, кроме того, пятеро нижних чинов позже скончались от ран. Около ста человек получили ранения различной степени тяжести. Но самой большой утратой стала гибель командира крейсера, капитана 1-го ранга Евгения Егорьева…

Участие «Авроры» в Первой мировой войне было незначительным. В 1916 году крейсер поддерживал десантную операцию в Рижском заливе. Было несколько случаев, когда русский корабль атаковали немецкие аэропланы, однако крылатые машины не сумели нанести крейсеру никаких повреждений.

Наступило время ремонта, и крейсер вернулся в Кронштадт. Тут его и застала Февральская революция. Экипаж стал все сильнее заражаться духом бунтарства. На борт беспрепятственно заходили рабочие с красными флагами, призывающие матросов бросить службу и присоединиться к восставшим. В конце концов, дисциплина, которая слабела день ото дня, превратилась в анархию. Начались стихийные митинги, офицеров в лучшем случае игнорировали, в худшем — срывали погоны, издевались, грозили поставить к стенке или вышвырнуть за борт. Сила была на стороне бунтовщиков, которые к тому же завладели оружием.

Командира «Авроры», капитана 1-го ранга Михаила Никольского и старшего офицера Павла Ограновича матросы вывели на берег и потребовали, чтобы те взяли в руки красные флаги и возглавили шествие.

Храбрецы, для которых офицерская честь и служение Отечеству были превыше всего, ответили гордым отказом. Толпа яростно взревела. Десятки рук протянулись к людям в погонах. Никольского застрелил из револьвера машинист Николай Брагин. Ограновича ударил штыком другой машинист — Сергей Бабин. Однако офицеру повезло — он выжил после этого ранения. Смерть настигла его позже, уже во время службы в Белой армии…

На «Авроре» был избран судовой комитет, председателем которого стал артиллерийский унтер-офицер Яков Федянин. Сначала — без большевиков, но к лету, после выступлений партийных пропагандистов, корабельная ячейка «Авроры» насчитывала уже более сорока членов РСДРП.

Тем временем ремонт на крейсере продолжался, и в октябре «Аврора» должна была выйти в море на испытания машин. Однако Центробалт постановил: «Авроре» «…всецело подчиняться распоряжениям революционного комитета Петроградского Совета».

В ночь на 25 октября по старому стилю 1917 года крейсер вышел к Николаевскому мосту. Оттуда выстрелил по Зимнему, где заседали министры Временного правительства. Выпалил по дворцу комендор Ярослав Огнев, и весь Петроград содрогнулся от грохота шестидюймовой пушки.

Какими снарядами стрелял корабль — боевыми или холостыми, — так и осталось неизвестным. Неведомо и сколько раз выпалил Огнев. Комиссар «Авроры» Александр Белышев в 1917 году на страницах «Правды» уверял, что крейсер стрелял холостыми, иначе не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц.

«К вам обращаемся, рабочие и солдаты г. Петрограда! — писал Белышев. — Не верьте провокационным слухам. Не верьте им, что мы изменники и погромщики, и проверяйте сами слухи. Что касается выстрелов с крейсера, то был произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности…»

Летом 1918 года «Аврору» отбуксировали в Кронштадт, сняли вооружение и поставили на консервацию. Корабль опустел — одни моряки разбрелись по домам, другие ушли воевать на Гражданскую войну.

Про крейсер вспомнили лишь в конце 1922 года. Корабль представлял унылое зрелище — борта были ободраны, каюты разграблены, на палубах лежал толстый слой грязи. «Аврору» пришлось снова ремонтировать и оснащать вооружением.

В феврале 1923 года обновленный корабль вернулся в строй. «Оркестр играет „Интернационал“, — писала газета „Красный Балтийский флот“. — На кормовом флагштоке „Авроры“ развертывается ярко-красный флаг, на гюйс-штоке — пестрый гюйс. „Аврора“ подняла флаг! „Аврора“ снова в рядах пролетарского флота».

Крейсер стал учебным кораблем, совершил несколько заграничных плаваний. Но в конце тридцатых годов его собрались отправить на… металлолом. Спас случай — подводникам понадобилось несамоходное штабное судно, и эту роль некоторое время выполняла «Аврора». Она была похожа на трудолюбивого человека, который берется за любое дело.

В Великую Отечественную крейсер еще раз послужил Родине. «Аврора» была включена в систему противовоздушной обороны Кронштадта и не раз подвергалась налетам немецкой авиации. Однако зенитная батарея крейсера давала Люфтваффе достойный отпор. На ее счету были и сбитые неприятельские самолеты.

Крейсер получил несколько попаданий, накренился на правый борт. Немцы продолжали обстреливать «Аврору», пытаясь отправить на дно реликвию Октября. Но плавучая крепость не пожелала опускаться на дно…

В августе 1944 года корабль-ветеран отбуксировали в Ленинград, а год спустя он стал объектом съемок фильма о своем легендарном «родственнике» — крейсере «Варяг», который вместе с «Авророй» воевал в Цусимском сражении ровно сорок лет назад.

Позже, как уже было сказано, крейсер встал на вечную стоянку. Но, может, когда-нибудь «Аврора» все же презреет покой — корабль натужно загудит, из его труб повалит дым, и огромное металлическое тело вспенит невскую воду. Но, скорее всего, такой картины мы никогда уже не увидим. Но помечтать-то можно.

«Аврора» — корабль, окутанный романтикой, и потому с ним может произойти любое явление. Даже сказочное…