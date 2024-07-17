Почему многие герои диснеевских мультфильмов носят белые перчатки

Возможно, вы обратили внимание, что многие герои диснеевских мультфильмов носят белые перчатки. Но вряд ли вы серьезно задумывались над тем, с чем связана такая любовь аниматоров к этим аксессуарам. Нам сложно представить Микки Мауса, Дональда Дака или Пиноккио без перчаток и, поверьте, их используют в анимации не просто как день моде.

Мультипликаторы облачают персонажей в белые перчатки по трем причинам. Первая — это экономия времени на рисование рук и лап, имеющих, в отличие от перчаток, много мелких деталей. Вторая — белые перчатки проще изображать на темном фоне. Ну, а третья причина заключается в том, что перчатки помогают очеловечить таких персонажей, как звери, птицы и неодушевленные предметы.

Придумал использовать перчатки сам Уолт Дисней. Впервые в них нарядили Микки Мауса в 1929 году в мультфильме «Деревенская опера». Это было второе появление легендарного мышонка на экране, а в первой картине «Безумный самолет», вышедшей в 1928 году, перчаток у Микки не было.

В 1957 году Уолт Дисней, в разговоре со своим биографом, сказал о перчатках:

«Мы не хотели, чтобы у Микки были мышиные руки, — он должен был быть более человечным».



© Микки Маус без перчаток в мультфильме «Безумный самолет», 1928 год

Перчатки помогали художникам и аниматорам выполнять свою работу быстрее и качественнее. До конца 1980-х годов в анимации не использовалась компьютерная графика и каждый кадр приходилось отрисовывать вручную. Поэтому на заре мультипликации большинство персонажей выглядели примитивно — у них была большая голова, крупные глаза, а еще тонкие конечности.

Изображать кисти рук анатомически точно было непростительной роскошью для мультипликационной индустрии, а перчатки было рисовать просто и у всех героев они были примерно одинаковыми. Да и на фоне тел героев, преимущественно темных, перчатки белого цвета не терялись, а выглядели очень контрастно. Персонаж мог даже прижимать руки к груди и они не сливались с телом.