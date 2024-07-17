Почему еда в космосе кажется безвкусной

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) выяснили, почему еда в космосе имеет пресный вкус. Предыдущие исследования показали, что важнейшую роль в восприятии вкуса пищи имеет ее аромат, сообщают argumenti.ru.

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В условиях невесомости жидкость перемещается из нижней части тела космонавтов в верхнюю. Это приводит к отеку лица и заложенности носа, что влияет на обоняние и вкус.

Такие симптомы начинают пропадать после нескольких недель на борту космической станции. Однако даже после этого астронавты жалуются, что не получают удовольствия от еды.

Авторы новой научной работы проверили, как люди воспринимают экстракты ванили и миндаля и эфирное масло лимона в разной обстановке. Некоторые участники находились в естественной среде, другие – в смоделированной обстановке Международной космической станции.

Результаты показали, что в среде МКС ароматы ванили и миндаля казались более интенсивными. Лимонный аромат остался неизменным. Ученые пришли к выводу, что на восприятие вкуса пищи также влияют ощущения одиночества и изоляции.

Ранее ученые из Китая рассказали о необычном поведении рыб в космосе. Они терялись в пространстве и не отличали верх от низа.