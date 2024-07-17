Как Франция объявила войну «человеку с тысячью лиц»

О Жаке Мерине написано много книг и снято несколько художественных фильмов. Во Франции его образ и сегодня противоречив и неоднозначен. Одни считают Мерина революционером и анархистом, бросившим вызов системе, а другие называют бунтаря главным грабителем в истории Франции, на счету которого 40 убийств.

Ветеран войны

Жак-Рене Мерин родился в 1936 году в пригороде Парижа. Учился он в престижной католической школе Коллеж де Жуйи, из которой его выгнали за то, что он сломал учителю ухо. В 19 лет Жак Мерин женился и ушел в армию. Смелого и физически крепкого новобранца направили в войска специального назначения, в составе которых он попал на Алжирскую войну. В этом конфликте французский спецназ зарекомендовал себя отменными карателями.

© Жак Мерин во время службы в Алжире

В 1959 году ветеран Алжирской войны вернулся во Францию и женился второй раз. Вместе с орденом «За воинскую доблесть» он привез с собой полное презрение к человеческой жизни и пистолет 45-го калибра. С тремя приятелями Мерин занялся разбоем, и в 1962 году за попытку ограбить банк попал в тюрьму на полтора года. После выхода на свободу родители пристроили буйного сына на работу в архитектурное бюро, но бандитская натура взяла свое.

Бегство в Канаду

Правительство Испании обвиняло Мерина в шпионаже, но это не помешало ему в 1966 году открыть на Канарских островах ресторан. Деловую деятельность он умело совмещал с преступной. В Женеве Мерин ограбил ювелирный магазин, в альпийском городке Шамонь – гостиницу, а в Париже – дом моды. В 1968 году бандит с любовницей сбежал в Канаду, где попал под следствие. С новым подельником Жаном Полем Мерсье они пытались взять в заложники миллиардера Жоржа Дислаурье.

Банду схватили в США и экстрадировали в Канаду. Перед арестом преступники убили пожилую горничную. За преступления Мерин и Мерсье получили 10 лет тюрьмы. В 1972 году подельники и еще пять зеков бежали. Перед побегом они пообещали своим приятелям вернуться и освободить их.

В Монреале банда ограбила несколько банков и 3 сентября 1972 года напала на тюрьму. В перестрелке налетчики ранили двоих охранников, но ворваться внутрь им не удалось. За Мерином и Мерсье началась охота. Бандитам удалось уйти от погони и застрелить нескольких канадских рейнджеров. По поддельным документам грабители и их любовницы улетели в Венесуэлу.

Возвращение во Францию

Через год Жак Мерин вернулся в Париж. В одном из столичных баров он расстрелял полицейского и был арестован. В мае 1973 года легендарный бандит получил 20 лет тюрьмы. Перед судом один из приятелей передал ему револьвер, с которым он взял в заложники судью и, выпрыгнув в окно, сбежал на поджидавшей его машине. Через четыре месяца его снова арестовали и направили в тюрьму, где Мерин написал автобиографическую книгу «Смертельный инстинкт».

© За умение менять внешность журналисты дали ему прозвище «человек с 1000 лиц»

Просидев пять лет, он снова сбежал. И теперь Мерин как с цепи сорвался: он грабил банки, казино, торговые центры, похищал ради выкупа людей. Бандит проявил талант к перевоплощениям и не боялся пустить в ход оружие. К этому времени полиция записала на его «счет» 39 убийств.

Враг государства

Настоящей бомбой стало интервью журналу «Пари Матч», которое Мерин дал в 1978 году. Через газетчиков он потребовал от правительства Франции закрыть все тюрьмы строго режима и обещал убить министра внутренних дел Кристиана Боннета.

© Жак Мерин позирует фотографу журнала «Пари Матч»

Пресса дала грабителю прозвище «враг государства №1».

2 ноября 1979 года французская полиция вышла на след бандита. Когда Мерин и его любовница ехали по Парижу в машине «БМВ», дорогу им перекрыл грузовик с тентом. Грабитель остановился, из кузова выскочили 19 полицейских, которые открыли огонь на поражение. Для верности один из полицейских выстрелили в голову окровавленному «врагу государства».

Фотографии с места расстрела Жака Мерина

Полицию обвиняли, что она не дала Мерину шанса сдаться, а те отвечали, что преступник был особенно опасным. При его поимки могли погибнуть жандармы, а на такой риск руководство пойти не могло.