Чем нейтронная звезда похожа на садовый опрыскиватель

Двойная звездная система Циркуль-X-1, в которую входят нейтронная звезда и обычная звезда, раскидывает по окружающему пространству вещество, словно садовый опрыскиватель, создавая гигантские ударные волны.

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Нейтронная звезда этой системы — это остатки другой звезды, взорвавшейся сверхновой, вокруг нее вращается звезда-компаньон, из которой вещество переходит на первую звезду. Часть этого вещества расходится мощными лучами — джетами, которые обычно наблюдаются только у черных дыр. Джеты — это узконаправленные потоки разогнанных до очень высоких скоростей частиц.

Циркуль-X-1 оказалась первой из известных человеку систем с нейтронной звездой, которая выбрасывает джеты, причем не по прямой линии. Из-за взаимодействия нейтронной звезды с диском из раскаленной материи вокруг нее создается эффект прецессии. Прецессия — это явление, при котором ось вращения объекта меняет свое направление в пространстве. Направление вращения нейтронной звезды меняется, также меняется и точка выхода джета.

Циркуль-X-1 хорошо изучена, но все же в ней остались загадки, сказал исследователь из Оксфордского университета Фрейзер Коуи IFLScience. Само исследование опубликовано в National Astronomy Meeting.

Наблюдения проводились радиотелескопом MeerKAT, находящимся в ЮАР. Последние наблюдения с улучшенной чувствительностью и разрешением позволили увидеть детали излучаемого джета этой звездной системы. Ученые увидели, что джет принял S-образную форму.

По словам исследователей, скорость движения этого джета очень высока, он сталкивается с окружающей материей, вызывая ударные волны. Границы этих волн движутся со скоростью в 10% от скорости света.