В Новой Зеландии на берег выбросило редчайшего в мире кита

В регионе Отаго на юге Новой Зеландии обнаружили тушу самца клюворылого кита — самого редкого в мире вида китообразных, о котором до сих пор почти ничего не известно науке. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента охраны природы (DOC) Новой Зеландии.

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Сотрудники ведомства нашли пятиметровое тело животного около устья реки Таири.

По словам ученых, клюворылые киты остаются одним из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности. Впервые этот вид был описан в 1874 году. За минувшие 150 лет люди находили останки этих животных еще пять раз, и ни разу не наблюдали живого клюворылого кита.

В настоящее время останки кита поместили в холодильной камере, где их сохранят до тех пор, пока не будут приняты решения о дальнейших действиях.

Генетические образцы находки отправлены в Оклендский университет в качестве кураторов Архива тканей китообразных Новой Зеландии. Обработка ДНК и подтверждение окончательной идентификации вида могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее в Шотландии огромная стая черных дельфинов выбросилась на берег по неизвестной причине.