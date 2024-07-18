Что можно узнать о мужчине по размеру его кулаков

Кулаки — древний символ мужской силы. Какие факторы влияют на их размер и как благодаря кулакам «прочитать» мужчину?

Генетика

Величина кулака обычно соотносится с общей величиной и массой тела. По данным учёных из Броудовского института США, общая масса, длина и ширина конечностей связана с изменениями гена группы высокой мобильности. Проанализировав ДНК и параметры около 35 тысяч человек, исследователи сделали вывод: человек наследует две копии этого гена — по одному от каждого из родителей.

На формирование конечностей влияет то, какой из нуклеотидов, цитозин или тимин, окажется в конкретном участке гена группы высокой мобильности. Если в двух копиях в ключевых участках содержится цитозин, человек будет обладать крупными конечностями; если тимин — маленькими.

Исследования специалистов в рамках проекта GIАNT показали, что за величину рук и ладоней отвечают примерно 400 геномов. Анализ данных более 250 тысяч человек показал, что одним из ключевых генов является мишень рапамицина млекопитающих — он отвечает за клеточный рост участков тела и метаболизм коллагена, основы соединительной ткани. Решающее влияние на рост конечностей оказывают гены в совокупности.

Образ жизни и место рождения

Образ жизни и предрасположенность к вредным привычкам влияют на генетический код. Внешний вид мужских рук зависит от рода деятельности. У представителей творческих и интеллектуальных профессий руки более тонкие и изящные. Мужчины, занимающиеся тяжёлым трудом, обладают крупными кулаками.

По данным учёных из Университета Теннеси, размер кулаков зависит от климата. Мужчины из холодных краёв обладают крупными конечностями, что якобы позволяет им легче переносить тяжёлые погодные условия. Жители тёплых стран, напротив, обладают кулаками меньших размеров.

Тип телосложения

На размер кулаков также влияет тип телосложения. Астеники обладают тонкими и длинными руками с небольшими кистями. У нормостеников кулаки средних размеров. А у гиперстеников — самые крупные. Их кисти плотные и массивные.

О размере кисти говорит ширина запястья: у астеников она составляет 18 сантиметров в обхвате, у нормостеников — около 20, у гиперстеников — больше 20. Обычно ширина ладони на два сантиметра больше ширины запястья с внутренней или внешней стороны руки