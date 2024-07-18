Атомная артиллерия: на что был способен самый смертоносный советский миномет

Миномет «Ока» 2Б1 на гусеничном ходу недолгое время находился на вооружении Советской Армии. Но ему довелось принять участие в нескольких парадах военной техники, проходящих на Красной площади. При этом советский миномёт стал «ответной мерой». В США к середине 50-х годов ХХ века подобные системы на вооружении уже состояли.

Впереди планеты всей

Военные историки Владимир Мильбах и Александр Постников в своей статье в «Военно-историческом журнале» отмечают, что американцы, придумавшие термин «атомная артиллерия», орудие, способное стрелять ядерными зарядами, представили в 1952 году.

На следующий год миномёт прошёл испытания на ядерном полигоне в Неваде. Он имел низкую скорострельность и малую манёвренность, но зато поражала его огневая мощь. Выпущенный с расстояния 11 километров снаряд уничтожил все поставленные цели на расстоянии 150 метров – железнодорожные вагоны, паровозы и прочую спецтехнику.

К 1954 году американские ядерные миномёты уже являлись неотъемлемой частью армии Нового Света. США вовсю хвастались разработкой перед другими странами, входящими в НАТО, а в СССР судорожно думали над тем, чем же ответить идеологическому противнику.

Наш ответ американцам

Над созданием отечественной атомной артсистемой в 50-х годах активно трудился конструктор Борис Шавырин. В 1955 году на советском полигоне для ядерных испытаний, расположенном на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане, прошла первая демонстрация того, что у военного инженера получилось.

«Оку» разместили на базе тяжёлого гусеничного танка Т-10М. Но так снаряжать самоходку нужно было с помощью подъëмного крана, то скорострельностью она не отличалась. Ещё один существенный недостаток – пятиметровая «отдача», которая следовала после каждого выстрела. Кроме того, атомный миномёт возил только один заряд, а для подвоза остальных пришлось придумывать специальную вспомогательную машину. Оставляли желать лучшего и габариты «Оки». Миномëт весил более 55 тонн при длине более 20 метров, ширине – трёх метров и высоте – шесть метров. Да и скорость больше 30 км/ч «Ока» развить не могла.

Впервые миномёт на всеобщее обозрение выставили 7 ноября 1957 года – во время парада на Красной площади, после чего приступили к обучению персонала для него. Далее единицы 2Б1 вновь приняли участие в парадах в 1959 и 1961 годах, но в серийное производство они так и не попали. «Ока» оказалась слишком сложной в эксплуатации и дорогой в производстве. Вскоре ядерные миномёты руководство страны решило снять с вооружения. В результате атомная артиллерия просуществовала в Советском Союзе всего три с небольшим года.