Почему сибирские пещерные львы не жили в пещерах

В эпоху позднего плейстоцена — от 129 000 до 11 700 лет назад — пещерные львы на территории Байкало-Енисейской Сибири в пещерах не обитали. Исследование об этом опубликовано в Русском териологическом журнале.

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Байкало-Енисейская Сибирь охватывает огромную территорию между рекой Енисей и озером Байкал, с юго-запада она ограничена горной системой Восточный Саян. В позднем плейстоцене на этой территории одновременно жили и пещерный лев, и пещерная гиена.

Ученые соотнесли останки этих двух животных, найденных в регионе, с типом рельефа, и выяснилось, что пещерные гиены вполне соответствуют своему наименованию, они обитали именно в горных пещерах.

«А вот пещерный лев, несмотря на свое название, по нашим данным в пещерах совсем не обитал — кости этого крупного хищника встречаются на равнинных участках или в долинах рек», — пояснил старший научный сотрудник ИГМ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Маликов.

Образ жизни пещерных львов и пещерных гиен сильно отличается от их современных родственников, живущих в Африке. Эти животные сегодня составляют друг другу конкуренцию, поскольку охотятся в одних и тех же местах.

Однако в Байкало-Енисейской Сибири оба хищника пытались избегать друг друга. Точек их соприкосновения очень мало. Ученые полагают, что в тех местах, где они встречались, гиены убивали львов и затаскивали к себе в логова.

Нельзя однозначно утверждать, что человек также охотился на пещерного льва и питался им. Однако кости этого хищника нашли на одной из древних стоянок человека. А вот костей пещерных гиен на стоянках человека нет.

«Возможно это было либо табуированное животное, либо просто гиены не интересовали людей», – сказал Маликов.

Для определения возраста костей использовали ускорительный масс-спектрометр ЦКП УМС НГУ-ННЦ. Его директор и кандидат химических наук Екатерина Пархомчук пояснила, что процедура может занимать до нескольких дней, в ней присутствуют нетривиальные нюансы. В этой работе можно как случайно «омолодить» исследуемые останки, так и «удревнить» их.