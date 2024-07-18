Охотник за подлодками: как в СССР разрабатывали вертолет Ка-27

Пятьдесят лет назад в СССР приступили к созданию нового противолодочного вертолета. Это был Ка-27, который по своим летно-техническим характеристикам оказался уникальным, во многом лучшим в мире. На вооружении ВМФ он стоит до сих пор. И его потенциал, как оказалось, полностью еще не раскрыт.

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Основная задача Ка-27 заключалась и заключается в охоте за подводными лодками.

Для поиска морских целей вертолет оснащен целым приборным комплексом. Это радиогидроакустическая система, магнитометр, гидроакустическая станция с погружаемым в воду модулем. Магнитометру отводится основная роль.

В начале этого века командование ВМФ выдало техническое задание на модернизацию вертолета, цель которой была в значительном усилении Ка-27. Задачу специалисты фирмы "Камов" решили. Им удалось подобрать наиболее оптимальную конфигурацию новейшей аппаратуры и очень удачно разместить ее на борту вертолета. Характеристики магнитометра были значительно улучшены. На Ка-27М появилась новая бортовая радиолокационная станция "Копье-А". Вертолет получил возможность фиксировать и отслеживать не только подводные и надводные цели, но и воздушные, включая крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. Проведенные испытания подтвердили все ожидаемые характеристики.

По мнению одного из участников модернизации этого вертолета, именно Ка-27М способен оперативно следить за обстановкой в акватории Черного моря. Вести мониторинг подводной и надводной ее части, а также воздушного пространства. Своевременно обнаруживать морские дроны противника, идущие в направлении Крыма, для этих машин труда не составит. А уничтожение чужих беспилотников - морских и воздушных - станет делом не такой уж и сложной техники.

Как считают специалисты в области морской авиации, эффективность Ка-27М значительно повысится, если использовать его совместно с боевыми вертолетами Ка-29 и Ка-52. О том, как успешно воюет в зоне СВО "Аллигатор", уже хорошо известно. А еще до начала спецоперации сообщалось, что на фирме "Камов" создали его морскую версию Ка-52К "Катран". Этот вертолет в данном случае и будет оптимально использоваться в интересах ВМФ.

Напомним, что есть очень успешный опыт совместного боевого применения вертолетов Ка-50 и Ка-29. А поскольку двухместный "Аллигатор" по многим характеристикам идентичен одноместной "Черной акуле", то имеющимися наработками тоже имеет смысл воспользоваться. В 1990-х годах была сформирована экспериментальная боевая ударная группа, состоящая из двух Ка-50 и одного Ка-29, который оборудовали как воздушный пункт наведения и целеуказания, назвав его Ка-29ВПНЦУ. Группа прошла весьма успешные боевые испытания в период с 6 января по 14 февраля 2001 года во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Очень многие авиационные специалисты считают, что опыт использования боевой ударной группы военные забыли совершенно зря.

ВМФ имеет прекрасные винтокрылые машины. Они способны заниматься не только поиском и уничтожением подводных лодок, но и бороться с новыми угрозами. Главному штабу ВМФ достаточно всего-навсего пересмотреть тактику использования своих вертолетов, поставив перед морской авиацией задачи, адекватные реалиям сегодняшнего дня.