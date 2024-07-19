Беременная жена застала мужа с любовницей на пляже

В США женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, застала мужа на пляже с любовницей. На историю американки обратило внимание издание New York Post.

© Shutterstock / Fotodom

Келли Смит опубликовала серию видео в TikTok, в которых показала произошедшее и объяснила, что произошло. В первом ролике видно, как она зашла на территорию пляжа и приблизилась к паре, лежавшей на песке у воды. «Я его жена на девятом месяце, а ты, блин, кто такая?!» — обратилась она к незнакомке.

В этот момент мужчина, оказавшийся ее мужем, внезапно заявил, что развелся с женой. «Ты о чем говоришь? Ты сегодня у меня дома был!» — сказала Смит. Затем она спросила у любовницы мужа, знала ли она, что у него есть жена. Та ответила, что мужчина сказал, будто разводится.

В итоге Смит пинками выгнала мужа с пляжа. По дороге она сказала любовнице: «Мне жаль, что он обманул тебя». В конце видео беременная американка заявила, что прожила с мужем 15 лет.

В последующих постах Смит объяснила, что застала мужа с другой еще в апреле 2023 года. «С тех пор я пытаюсь развестись с ним, но суд в моем округе так занят, что они даже заявление пока не приняли», — рассказала американка.

Она также заявила, что с октября 2023 года муж не общался с дочерями и не дал ни копейки на их содержание.

Ранее участница форума Reddit рассказала, как раскрыла измену мужа после визита к врачу. После занятия сексом с супругом у женщины начался конъюнктивит.