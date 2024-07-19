Олимпиада-80: как на советскую столицу навели заграничный лоск

19 июля исполняется 44 года со дня открытия Олимпиады-80 в Москве. Люди старшего поколения помнят, какое это было грандиозное событие для страны и для столицы. Но спустя десятилетия очевидцы более всего вспоминают не спортивные победы, а атмосферу праздника и невероятный, прямо-таки заграничный лоск, которым блистала Москва тех дней.

И не только потому, что из города вывезли всех бродяг и алкоголиков, а также путан, диссидентов и людей с уголовным прошлым. Но и потому, что в столицу завезли диковинные товары, в том числе премиальные продукты, чтобы продемонстрировать зарубежным гостям изобилие и благополучие, в котором живет советский народ. Правда, народ жил в этом изобилии только до окончания Олимпиады, но до сих пор можно услышать воспоминания о том, как впечатлили москвичей эти невиданные продукты в модных и современных упаковках, внезапно оказавшиеся на прилавках магазинов по всему городу. Итак, что же особенного появилось в те дни?

«Фанта» и другие импортные газировки

Сейчас этим никого не удивишь, но в дни Олимпиады-80 москвичи впервые попробовали «Фанту»! По всему городу появились яркие ларьки, в которых апельсиновый лимонад продавали в розлив. Стакан «Фанты» стоил довольно дорого, целых 20 копеек, в то время как стакан газировки с сиропом или разливного кваса можно было купить за три копейки. Но «Фанту» наливали в одноразовые пластиковые стаканчики с яркой этикеткой. Это было непривычно, эффектно, и не удивительно, что диковинные по тем временам стаканчики с олимпийской символикой никто не выбрасывал – их брали себе на память, как сувенир. До сих пор их можно встретить у коллекционеров, как примету эпохи.

«Фанту» производили в СССР – первая линия по ее розливу открылась на Московском пивобезалкогольном комбинате в августе 1979 года. Разумеется, ее производили по лицензии от компании Coca-Cola, многолетнего спонсора олимпийских игр. Причем договор был заключен только на «Фанту», чтобы не нарушить интересы давнего конкурента – компании PepsiCo, производителя «Пепси», который подписал договор о производстве напитка в Союзе на пять лет раньше, еще в 1974 году. Чтобы как-то разделить рынок, компании Coca-Cola разрешили продавать только «Фанту».

Тем не менее, москвичам удалось познакомиться также и с «Колой»: в 1980 году небольшая партия напитка в бутылках тоже попала в столицу, но продавался он не повсюду, а только в барах и ресторанах. Там также можно было попробовать «Колу» в алюминиевых банках с олимпийской символикой. Такие банки были настоящей диковинкой, многие их сохранили и в дальнейшем они положили начало коллекциям алюминиевых банок из-под редких в СССР напитков. Сейчас банки с символикой Олимпиады-80 высоко ценятся среди коллекционеров.

Соки с трубочкой и пиво в банках

Еще одно открытие Олимпиады – соки из Югославии и Финляндии, упакованные в треугольные порционные пакетики по 200 г., и продававшиеся с приклеенной сбоку трубочкой в полиэтилене. Этой трубочкой надо было проткнуть алюминиевую мембрану, закрывавшую отверстие для соломинки, и потягивать напиток. До Олимпиады-80 люди в СССР знали только один вариант тары для соков – трехлитровую банку. Появление такого шика, как стильные пакетики «на одну порцию» вызвало бурю эмоций!

К Олимпиаде в продаже появилось и невиданное импортное пиво в жестяных банках. В частности – финское пиво «Синебрюхофф», которое продавалось по 1 рублю за банку. В «Лужниках» в VIP-зоне можно было отведать иностранное пиво Heineken.

Были попытки производить и отечественное пиво в банках, под названием «Золотое кольцо». Однако в Советском Союзе не было пищевой жести, банки покупали в Японии, а это было дорого. К тому же оказалось, что наше пиво не годится для хранения в жести и быстро приобретает в банке неприятный вкус. Поэтому пиво в банках продавалось в Москве лишь до окончания Олимпиады-80, а потом эксперимент по его розливу в жестяные банки прекратили, как неудавшийся.

Жевательная резинка

Настоящим шоком стало появление в продаже запретного и культового западного продукта – жевательной резинки. Дело в том, что много десятилетий до того она считалась в СССР идеологически чуждым атрибутом капитализма. До конца 1970-х ее в СССР не производили и ниоткуда не завозили.

Наверное, именно поэтому она была невероятно модной и популярной, особенно среди школьников и подростков. Это был лучший сувенир, который только можно было привезти из-за рубежа. Одну пластинку жвачки, принесенную в школу, жевал весь класс по очереди! А сколько было детских попыток изготовить жвачку самостоятельно – из зубной пасты и гудроновой смолы!

Отменить запрет на производство жевательной резинки пришлось из-за трагедии 1975 года в Сокольниках. После хоккейного матча, в котором играли юниорские сборные Советского Союза и Канады, спонсор канадской команды – производитель жевательной резинки Wrigley – с рекламными целями стал разбрасывать жвачку в толпу зрителей. Болельщики, преимущественно школьники, в стремлении заполучить запретный плод, кинулись ее собирать. Возникла давка, в которой погиб 21 человек, больше половины из которых – дети. Еще 25 человек получили серьезные увечья.

В СМИ происшествие не попало, но к 1979 году линии по производству советской жвачки появились сразу в нескольких городах СССР. К 1980 году жвачку производили на столичной фабрике «Рот Фронт», в Ленинграде на кондитерском объединении им. Крупской, в Ереване на комбинате «Ереванские сладости» и в Таллине на кондитерской фабрике «Kalev». В Москве выпускали апельсиновую, мятную, кофейную и клубничную резинку. Конечно, она уступала импортной, но все равно жвачка, появившаяся в магазинах как раз во время Олимпиады-80, казалась чем-то фантастическим.

Сигареты «Марльборо» и с ментолом

Во время Олимпиады-80 в продаже впервые появились заокеанские сигареты «Марльборо». Эти американские сигареты финского производства в яркой красной пачке вмиг стали символом красивой западной жизни, как кроссовки Adidas или джинсы Levi’s. Стоили сигареты дорого, 1р 50коп. за пачку. Но все равно пользовались спросом.

Справедливости ради стоит сказать, что табачной продукции в СССР выпускалось много и самых разных брендов. Наиболее популярными были «Космос», «Ява Явская», «BT», «Стюардесса», «Прима» и «Столичные». Для сравнения, самые дорогие из них – болгарские сигареты «BT» – стоили 80 копеек за пачку.

Кроме «Марльборо», кое-где – например, в ЦУМе – в продаже на время Олимпиады появились небольшими партиями и другие западные сигареты, среди которых «Сент-Мориц» и «Данхилл», «Ньюпорт» и «Кент», а также первые сигареты с ментолом «Салем».

Джемы и масло в порционных упаковках

Помимо сигарет и напитков, в продаже появились и продукты, которые вызывали восторг своей фирменной упаковкой. Москвичи впервые увидели крошечные треугольные пакетики со сливками, порционные малюсенькие упаковки со сливочным маслом и с разнообразными конфитюрами (клубничными, брусничными, ежевичными). Впервые появились также молотый черный перец и растворимый кофе в порционных упаковках. Все эти продукты поставлялись соцстранами и Финляндией, с которой у СССР в то время были очень хорошие торговые отношения.

В 1980 году в продаже впервые появились и импортные (в основном финские) плавленые сыры в круглых ярких коробочках. До этого плавленые сырки в СССР продавались в основном в брикетах – для нарезания на ломтики. Но были и мягкие сыры – для намазывания на хлеб. На самом деле, как раз с производством плавленых сыров в СССР все было хорошо. Они были разных вкусов: с добавлением перца, тмина, копченостей, криля или даже шоколада и фруктов (такие любили дети). Так что импортные плавленые сыры, вроде финской «Виолы», привлекали скорее необычностью упаковки – яркой и броской, в то время как качество отечественной упаковки явно проигрывало: и яркость не та, и вообще, своя продукция уже примелькалась и точно не ассоциировалась с шикарной жизнью.

Во время Олимпиады-80 москвичи впервые попробовали также колбасную нарезку в вакууме.100 г финского сервелата в нарезке стоили 35 копеек. Для сравнения, килограмм колбасы без всякой нарезки можно было купить по цене от 2 рублей 30 копеек за «Докторскую» до 3 рублей 80 копеек за копченую «Московскую». Так что можно сказать, что импортный продукт в в

Фрукты из союзных республик и из-за рубежа

Бананы, свободно лежащие на полках магазинов, потрясли воображение москвичей. До этого бананы иногда появлялись в продаже, но их разметали с прилавков мгновенно. А тут – лежат, покупай сколько хочешь.

Из союзных республик в столицу привезли отборные фрукты – персики, абрикосы, гранаты, виноград. Все это фруктовое изобилие везли в специально выделенных для этого железнодорожных вагонах с системой охлаждения, переложив каждый фрукт тончайшими листочками пергамента.

Больная часть отборных фруктов предназначалась для спортивных объектов, но кое-что попало и в свободную продажу. Например, с гранатами москвичи познакомились впервые. Почему-то их не завозили массово никогда ранее, и те из москвичей, кто не отдыхал на море, видели их впервые.

Алкоголь

В дни олимпийских игр в свободной продаже появились многие алкогольные напитки – как из советских республик, так и импортные – которые раньше поставлялись лишь ограниченными партиями, и встретить их в свободной продаже было сложно. Москвичи могли свободно купить даже такую редкость, как эстонский ликер «Вана Таллин» и «Рижский бальзам». На полках магазинов появились молдавские, крымские и грузинские вина, а также армянские коньяки.

Ограниченными партиями, в основном в VIP-зонах можно было встретить и зарубежный алкоголь. Очевидцы вспоминают, что даже такие монстры алкогольного рынка, как производители коньяков «Камю» и «Курвуазье» умудрились поставить на Олимпиаду праздничные, потрясающей красоты бутылки с символикой Олимпиады-80.

Что запомнили иностранцы

Надо сказать, что члены иностранных делегаций и другие зарубежные гости остались очень довольны питанием во время московской Олимпиады. Но они, наоборот, оказались в восторге от российских продуктов. На олимпийских объектах готовили очень вкусно и сытно. Блюда не повторялись, каждый день спортсмены пробовали что-то новое и часто – по-настоящему премиальное.

В многочисленных летних кафе-столовых, которые были наскоро построены по всему городу, предлагали русские блюда, включая щи, борщ, пирожки, кулебяку, пельмени и русский квас. Все это очень нравилось иностранцам.

Были и такие столовые, куда специально пригласили лучших поваров из союзных республик. Они потчевали зарубежных гостей шашлыками, чахохбили, люля-кебабом, пловом и прочими национальными изысками, которые были в новинку для иностранных гостей. Те не очень разбирались, где какая кухня, но от московской были просто в восторге.

В качестве сувениров многие увозили с собой то, что москвичам совсем не казалось ценным – советские сигареты, диковинный напиток «Байкал» в бутылках и, конечно же, шоколадные конфеты фабрик «Рот фронт» и «Красный октябрь».