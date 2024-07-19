Почему мужчины отращивают бороды?

Последние несколько лет борода перешла из разряда узкой хипстерской моды конца нулевых в широко распространенное явление. Ученые установили, что мужчины растят бороды по самым разным причинам, в том числе для демонстрации статуса и места в социальной группе и для обозначения своей приверженности семье.

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Ученые из Силезского университета в Польше и Падуанского университета в Италии решили разобраться, что заставляет мужчин прикладывать так много усилий по выращиванию бород и уходу за ними. Исследование опубликовано в Archives of Sexual Behavior.

Выяснилось, что для мужчин с разным типом волос на лице характерны разные социальные мотивы. При этом изучение восприятия волос на лице другими людьми дало неоднозначные результаты.

Окружающие считают обладателей бород более здоровыми, а также полагают, что они могут лучше драться. Также таких людей считают заслуживающими доверия и дружелюбными. Вместе с тем бородачей могут считать и более агрессивными, чем безбородых.

Бородатых мужчин также считают более способными к отцовству, это указывает на возможный мотив заботы о семье.

Ученые опросили 414 мужчин от 18 до 40 лет, респонденты рассказывали о своих бородах, о мотивации растить их. Исследователи выделили у бородачей ориентацию на самозащиту, поиск статуса, поиск партнера, заботу о близких и о своих детях.

Было установлено, что мужчины с большим количеством волос на лице склонны ценить длительные отношения, они более заинтересованы в заботе о своей семье по сравнению с безбородыми.

При этом мужчины с меньшими объемами растительности на лице в опросах более склонны к состязательности при привлечении к себе внимания, у бородачей такой особенности не наблюдалось. По мнению исследователей, отращивание бороды не является попыткой компенсировать недостаточно мужественный образ.