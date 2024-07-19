Почему японский остров Окиносима столетиями закрыт для женщин

Сложно поверить, но в современной Японии, прогрессивной и технологичной, до сих пор кое-где действуют древние религиозные табу. Одно из таких мест — небольшой остров Окиносима, расположенный между третьим по величине японским островом Кюсю и Корейским полуостровом. На этом клочке суши с давних времен строго запрещено появляться женщинам.

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На острове Окиносима находится храм Окицу — один из наиболее важных синтоистских святилищ группы Мунаката. Остров заселен людьми с глубокой древности. Он был местом, где молились о безопасности мореплаватели и путешественники, отправлявшиеся в опасные «земли варваров» — Китай и Корею.

Остров с древней историей

Раскопки, проведенные на Окиносиме, раскрыли археологам несколько культурных слоев, наполненных артефактами. Ученые описали более 80 тыс. предметов разных эпох и культур. Там было оружие, посуда, украшения, зеркала и многое другое. Многие из этих предметов были произведены за океаном. Очевидно, их оставляли в виде пожертвований храму странники, благополучно вернувшиеся из далеких путешествий.

Храм Окицу и весь остров принадлежат Тагори Химэ-но-ками — синтоистской богине моря и покровительнице моряков. О ней говорится в самом древнем письменном документе Японии «Нихон секи» («Записанные кистью анналы Японии»). Несмотря на то что морская богиня — женщина, на Окиносиме действует строгий запрет на посещение острова представительницами слабого пола. Возможно, это японская интерпретация старинной европейской приметы, что женщина на корабле — к несчастью.

Но даже мужчинам попасть на остров непросто. Монахи, живущие при храме Окицу, разрешают посторонним посещать священное место только раз в году — 27 мая. В этот день на Окиносиме проводится религиозный фестиваль, посвященный успокоению духов японских моряков погибших вблизи Окиносимы в 1905 году. Количество мужчин-гостей ограничено и никогда не превышает 200 человек.

Счастливчики, получившие приглашение на фестиваль, должны по прибытии на остров полностью раздеться и совершить омовение в море. Только после этого им разрешается приблизиться к храму. Действуют на Окиносиме и другие правила. Например, мужчинам, участвовавшим в празднике, нельзя рассказывать о том, что они видели на острове. Также нельзя ничего брать с собой с острова. Запрет касается даже мелких камешков и травинок.

Будни острова, на котором нет женщин

Когда праздник заканчивается, посторонние мужчины покидают остров и на Окиносиме остаются только монахи. Кроме них, этот клочок суши населяют морские птицы, насекомые, несколько видов крабов и… полчища крыс. Грызуны серьезно досаждают монашеской братии и наносят большой ущерб популяции местных пернатых.

Экологи и власти префектуры Фукуока неоднократно предлагали помочь решить проблему. Но монахи непреклонны — они не допускают мысли, что на острове появятся люди, в планы которых не входит поклонение божеству. Также отвергают монахи и все предложения, связанные с развитием на Окиносиме туризма.

«Мы не будем открывать остров для посещения. Все останется как есть, даже если его внесут в список наследия ЮНЕСКО. Люди не должны посещать Окиносиму из любопытства».



Так озвучил позицию обитателей острова главный священник группы храмов Мунаката Такаюки Ашидзу. И уж тем более, не хотят слышать монахи о снятии запрета на присутствии женщин. Они утверждают, что в тщательно записываемой истории острова не упоминается ни один визит дамы за многие столетия.