Дело Бородкиной: как порнография довела главную торговку СССР до расстрела

Берта Бородкина стала одной из трёх женщин, приговорённых к смертной казни в позднем СССР. При этом торговка сильно отличалась от двух циничных убийц.

Карьеристка-коррупционерка

Бородкину осудили за спекуляции в особо крупных размерах. Во время обыска в её квартире была найдена хрустальная посуда, ювелирные украшения, меха. При обыске квартиры было изъято около 500 тысяч рублей.

Женщина начала свой карьерный путь с официантки. Вскоре она взлетела до должности директора сети ресторанов и кафе в Геленджике. Бородкину стали приглашать в гости высокопоставленные лица.

Известно, что Бородкина давала и брала огромные взятки. Сотрудники её ресторанов тоже нарушали законы: сметану и молоко разбавляли водой, в порции не докладывали мясо и другие продукты. Бородкина благодаря этому сделала огромное состояние. Деньги позволяли роскошно жить и давать взятки тем, кто закрывал глаза на эти махинации.

Также Бородкина обогащалась за счёт демонстрации порнофильмов в подвалах подконтрольный ей заведений. На один такой «сеанс» явились правоохранители. Так стражи закона вышли на след Бородкиной.

Показательная казнь

Правоохранители обнаружили факты спекуляций, недовесов в ресторанах, дачи взяток чиновникам. Сумма нечестно полученных денег Бородкиной составила более одного миллиона рублей. Осложняло ситуацию и то, что в деле были замешаны крупные партийные деятели. Впрочем, приобретённые связи Бородкиной не помогли — её "покровители" предпочли молчать, чтобы не оказаться в списке соучастников.

По закону ей грозило длительное заключение. Расстрелять за содеянное могли мужчину — по отношению к женщинам правосудие было мягче. Однако масштаб «деятельности» Бородкиной заставил власти быть жёстче — женщину приговорили к высшей мере.

Расстрел Бородкиной многие связывают с борьбой Андропова за власть. Казнь была показательной, чтобы дать понять «хорошо устроившимся» людям, что при Андропове никто не уйдёт от ответственности.

Дело Бородкиной стало отправной точкой для ещё примерно 30 других расследований, по которым осудили более 70 должностных лиц