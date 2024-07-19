Какие сигналы из глубин космоса посылают мертвые звезды

Нейтронные звезды, известные также как мертвые звезды, все еще могут светить, это не постоянный свет, а лишь яркие вспышки, причина такого явления кроется в гравитации.

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Нейтронные звезды — это одни из самых удивительных объектов во Вселенной, это сколлапсировавшие ядра огромных звезд, они обладают невероятной плотностью и массой. Они почти целиком состоят из нейтронов, и силу их притяжения превосходят лишь черные дыры. Как и черные дыры, нейтронные звезды своей гравитацией могут вытягивать свет на свою орбиту и ускорять объекты вокруг себя до почти световой скорости.

Также эти объекты сохраняют некоторый электрический заряд, что в сочетании с очень быстрым вращением создает гигантские магнитные поля, одни из самых мощных во всей Вселенной.

Исследователи полагают, что сочетание мощных магнитных полей и сверхсильной гравитации приводит к некоей странной новой физике. Исследование опубликовано на сайте препринтов arXiv, пока оно еще не прошло рецензирование.

Нейтронные звезды способны испускать короткие и очень яркие вспышки света, которые усиливаются гравитацией. Они появляются из-за резонанса, когда механизм запуска накачивает энергию в систему на определенной частоте, усиливая сам себя. Ученые сравнили это с тем, как гитарная струна резонирует с корпусом этого музыкального инструмента после перебора, значительно усиливая звук.

В случае с нейтронными звездами сильные магнитные поля создают огромное количество фотонов, которые обычно должны рассеиваться, усиливая общее свечение звезды. Однако быстрое вращение создает гравитационные волны, своего рода рябь в ткани пространства-времени. Эти волны имеют гораздо более высокую частоту, чем у гравитационных волн, зафиксированных при слиянии черных дыр.

Такие волны от вращения нейтронных звезд слишком слабы для их регистрации на Земле, но они в теории могут переносить энергию от звезды в области, где магнитные поля генерируют фотоны. При подходящих условиях весь этот механизм вызывает резонанс.

При подходящей частоте эти волны усиливают фотоны, что приводит к еще большему числу производимых фотонов из гравитационного поля. Ученые считают, что процесс будет продолжаться до тех пор, пока звезда не «развалится», выпустив мощный всплеск радиации.

Странные взрывы во Вселенной, такие как, гамма-всплески, и быстрые радиовсплески, могут быть вызваны именно этим резонансом, заключили исследователи.