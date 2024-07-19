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Российские ученые поймали бесцветную рыбу

Ученые факультета экологии Челябинского государственного университета (ЧелГУ) показали новый вид рыбы, который ранее не удавалось поймать. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Российские ученые поймали бесцветную рыбу
©  Lenta.ru

Выяснилось, что в пещере Сухая Атя (Ашинский район) нашли восемь экземпляров речного гольяна — бесцветной рыбы, которая обитает в пещерных водоемах. На этой рыбе изучают адаптацию организмов к разным условиям. Известно, что до этого спелеологи находили бесцветный вид рыбы, однако поймать ее не удавалось.


«Пока мы увидели, каким образом рыбы попадают в эту экосистему: скатываются через ущелья и какое-то время живут в условиях пещерных водоемов. Мы будем изучать биологические характеристики: как они росли, чем питались, что у них происходит на молекулярном и физиологическом уровнях», — рассказал журналистам сотрудник ЧелГУ Константин Корляков.

Ранее в июле в Астраханской области местный житель выловил огромного сома ростом с человека на одну приманку — лягушку. Большого сома весом 75 килограммов также запечатлели на видео.

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