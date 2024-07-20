Индийский монах предсказал начало катаклизмов, которые сотрясут весь мир

Астролог и ученый Раджиш, изучавший ведические рукописи и манускрипты, предсказал начало мировых катаклизмов в 2026 году. Он предрек контакт с внеземными цивилизациями, изменение климата, глобальный мировой конфликт в 2040 году.

«В 2026 году звезды и планеты выстроятся в редчайшую конфигурацию, не наблюдавшуюся уже тысячу лет, и станут предвестниками глобальных катаклизмов, которые сотрясут самые основы нашего мира», – передает Дзен-канал «Городские легенды».



Монах предрек мощнейшие землетрясения, которые сотрут с лица земли многие мегаполисы, цунами размером с огромные небоскребы, которые смоют не только города, но и целые государства. В ближайшем будущем Раджиш увидел засуху на плодородных почвах и наполнение водой пустынь, которые превратятся в болота. По мнению монаха, планета будто перевернется с ног на голову.

Одно из самых страшных предсказаний связано с извержением вулканов, которые люди считали спящими. Раскаленная лава накроет огромную часть Земли, а пепел закроет солнце, и тогда выжившие будут завидовать мертвым, предупредил монах. Человечество ждут голод и холод. Немногие с этим справятся, однако найдутся те, кто объединит усилия для помощи друг другу и духовного единства.

После природных катаклизмов наступит полнейший крах финансовой системы всего мира: банки, валюты, биржи – все это уйдет в небытие, люди останутся ни с чем.

По прогнозу Раджиша, в 2032 году будут опубликованы подлинные доказательства контакта с внеземными цивизилизациями, когда человечеству раскроют всю правду об инопланетных существах.

Новые знания помогут людям совершить технологический прорыв в разных сферах, решить проблему глобального потепления и найти ответы на многие вопросы. Однако в 2040 году мир сотрясет сильнейший конфликт, который превратит страны в пыль.