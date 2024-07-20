Почему радиацию измеряют в бананах

Радиацию можно измерять в разных единицах. Из них самая необычная – бананы. Да-да, те самые, которые можно встретить на прилавках магазинов в любое время года. Оказывается, этот многими любимый фрукт по своей природе является радиоактивным.

Еда, которая нас убивает

Все продукты, которые человек употребляет в пищу, радиоактивны. Объясняется это тем, что в состав грунта входит некоторое количество калия, который необходим для роста абсолютно всех растений на планете. Бояться этого не стоит, так как его доля, несмотря на незаменимость, мала. Кстати, самым радиоактивным растением на планете считается бразильский орех. И всё благодаря развитой корневой системе. Дерево, на котором растёт этот плод, имеет мощные корни, глубоко проникающие в землю и получающие оттуда большое количество природной радиации.

Банановый рай

Но вернёмся к бананам. Один фрукт содержит около 0,42 грамма калия. Его радиоактивность – 16 Бк (беккерель – единица измерения активности радиоактивного источника в СИ – Международной системе единиц). Следовательно, в килограмме содержится примерно 135 Бк. А сколько тогда в целой фуре, гружëной бананами? Учитывая доступность бананов и их востребованность у покупателей, физики решили использовать жёлтые плоды для ориентировочного определения активности источника радиации. А вот более опасные бразильские орехи таким спросом не пользуются, а поэтому и своевременные данные получить с их помощью не получится.