Самые странные и опасные средства для красоты из прошлого

Эксперты перечислили наиболее странные для современного человека средства, которые девушки в прошлом использовали на постоянной основе, сообщает издание Wday.

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Помада из сала

В 18 веке помадой называли не средство для губ, а мазь для ухода за волосами. Ее применяли для придания локонам блеска и фиксации прически.

Для ее изготовления брали свиное или бычье сало, а также эфирные масла. Чтобы создать помаду, требовалось несколько дней: сало топили, затем кипятили, после чего промывали. После всех этих этапов него совсем не оставалось запаха, поэтому в него добавляли масла бергамота, розы, лаванды или цитрусовых.

Капли для глаз с белладонной

Девушки в прошлом капали их для того, чтобы взгляд был бодрым и ясным. После применения этого средства зрачки расширялись. Но была и обратная негативная сторона: растение белладонна вызывала бешенство и сильное возбуждение.

Свинцовая пудра и уксус

Наши предки считали, что загар присущ тем, кто много работает в поле. По этой причине дамы стремились иметь бледную кожу.

Иногда девушки пили уксус, а те, кто был побогаче, наносили пудру из свинца.

В те времена никто не знал, что свинец вызывает боли в животе и смерть.