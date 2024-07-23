Как в древности определяли время: огненные, солнечные и водяные часы

В древности люди использовали различные методы для определения времени, основываясь на природных явлениях и изобретениях, которые позволяли измерять и отслеживать течение времени. Эти методы варьировались от простых до довольно сложных, в зависимости от культуры и доступных технологий. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Солнечные часы

Солнечные часы были одними из первых инструментов для измерения времени и использовались в Древнем Египте и Месопотамии около 3500 лет до н.э. Они состояли из вертикального стержня (гномона), который отбрасывал тень на плоскую поверхность с размеченными часами. По движению тени люди могли определить время дня. Солнечные часы были эффективны только в ясную погоду и в светлое время суток.

Водяные часы

Водяные часы, или клепсидры, использовались в Древнем Египте, Греции и Китае. Эти устройства представляли собой сосуды с маленькими отверстиями, через которые вода вытекала с постоянной скоростью. Время измерялось по объему вытекшей воды или по уровню воды в сосуде. Клепсидры позволяли измерять время даже в ночное время или в пасмурную погоду, когда солнечные часы были бесполезны.

Огненные часы

В некоторых культурах, таких как китайская и японская, использовались огненные часы. Эти устройства включали свечи или палочки с равномерными отметками, которые сгорали за определенное время. Таким образом, время можно было измерять по количеству сгоревшего воска или оставшейся длины палочки.

Звездные часы

Звездные часы, или ночные часы, использовались древними астрономами для определения времени ночью. Египтяне и греки наблюдали за положением определенных звезд или созвездий на небе и знали, в какое время ночи те или иные звезды поднимались и заходили.

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Астрономические часы

Некоторые древние цивилизации, такие как китайцы и майя, разрабатывали сложные астрономические часы и обсерватории для измерения времени и отслеживания движения небесных тел. Эти устройства сочетали знания астрономии и инженерии для создания точных инструментов времени.

Песочные часы

Песочные часы появились позже, в Средние века, но их прообраз мог использоваться и в более ранние времена. Песочные часы состоят из двух стеклянных колб, соединенных узким горлышком, через которое песок пересыпается из одной колбы в другую за определенное время. Эти устройства использовались для измерения коротких промежутков времени, например, при готовке или в навигации.

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