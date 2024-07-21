Прожил 168 лет: невероятный рекорд советского пастуха Ширали Муслимова

Официальной рекордсменкой по продолжительности жизни является гражданка Франции Жанна Кельман, которая скончалась на 123-м году жизни. Но книга рекордов Гиннеса проигнорировала достижение советского гражданина. Талыш по национальности Ширали Муслимов прожил аж 168 лет!

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Где родился, там и пригодился

Ширали Фарзали оглы Муслимов появился на свет 25 марта 1805 года в азербайджанском селении Барзаву. Дата – условная. Её, конечно, указали в паспорте, но не на основе свидетельства о рождении, которого у Ширали никогда не было. В то время даты рождения своих детей было принято записывать на страницах семейного корана или на глиняных горшках, которые потом закапывали в почву. Родители будущего долгожителя пошли по второму пути. Собственно, «тара» и стала позже «документом».

Всю свою долгую жизнь Ширали провёл в родном селении. До самой смерти он трудился пастухом, ухаживал за садом. А в возрасте 136-ти лет Муслимов в очередной раз женился. Его избранницей стала 57-летняя женщина. Вскоре у них родилась дочь. Таким образом Ширали побил ещё один рекорд – он оказался самым возрастным отцом на планете.

Секреты долгой жизни

Скончался Ширали Муслимов 2 сентября 1973 года. Этот день стал для многих трагедией, так как за годы своей жизни талыш успел стать звездой союзного масштаба. Его приглашали сниматься в различных программах, документальных фильмах, поздравляли партийные деятели.

Такое внимание было обусловлено и желанием окружающих людей узнать секрет Муслимова. Впрочем, Ширали скрытным не был. Он с радостью раздавал советы, следование которым позволило прожить ему 168 лет. Это не употреблять алкогольные напитки, не курить, ежедневно совершать пешие прогулки. В еде долгожитель отдавал предпочтение мёду, сыру, фруктам и овощам, родниковой воде и травяным чаям.

Но главным условием Муслимов считал труд.