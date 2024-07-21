Богатство Сталина: сколько денег «вождь народов» оставил в банке после своей смерти

Иосиф Сталин, несмотря на огромную зарплату, жил аскетично. Глава Советского Союза не оставил после своей смерти ни крупных сумм, ни недвижимости.

Скромный вождь

В распоряжении у Сталина было около 20 дач. В основном они располагались на морском побережье: в Крыму, Сочи, Абхазии. Перечень вещей умершего лидера СССР был составлен 5 марта 1953 года. В список вошли несколько курительных трубок, шесть кителей, 10 брюк, сберегательная книжка с 900 рублями.

Драгоценностей и наличных денег у Сталина на Ближней даче не нашли. На остальных дачах была такая же картина.

Самая большая зарплата в стране рабочих и крестьян

Ежемесячная зарплата Сталина составляла 10 тысяч рублей – квалифицированный советский рабочий получал в 10 раз меньше. «Отец народов» не забывал платить 300-рублёвые партийные членские взносы.

Остаётся загадкой, на что Иосиф Виссарионович тратил оставшиеся средства. Начальник охраны Сталина Николай Власик вспоминал, что генералиссимус часто просил поменять новые кожаные сапоги на привычные старые, даже если те уже были дырявыми.

Сталинское наследство

При жизни политик не баловал своих родственников роскошными подарками. После себя «Отец народов» не оставил ни недвижимости, ни счетов в банках.

По словам публициста Александра Колесника, информация о счетах Сталина в швейцарских банках, которыми якобы воспользовалась его дочь Светлана Аллилуева, не подтверждается документами. Колесник утверждает, что наследники лидера СССР разделили между собой оставшиеся после смерти главы советского государства сбережения – 30 тысяч неденоминированных рублей.