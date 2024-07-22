Может цвести на Марсе: найдено самое экстремальное растение Земли
Мхи — удивительные растения, способные превращать бесплодные скалы в плодородные почвы. Ученые предполагает, что некоторые виды мхов могут сделать то же самое на Марсе.
Эколог Сяошуан Ли и его коллеги из Китайской академии наук нашли кандидата, который подходит на роль колонизатора Красной планеты как никто другой. В отличие от пышных лесных мхов, скромный Syntrichia caninervis придерживается очень аскетичного образа жизни. Вид мхов из семейства поттиевых процветает в пустынях Китая и США, а также в ледяных горах Памира, Тибета, Ближнего Востока, Антарктиды и приполярных регионов.
Лучше всего S. caninervis растет в пустыне Гурбантунгут на северо-западе Китая, несмотря на температуру от -40°C до +65°C и относительную влажность воздуха не более 1,4%. Ученые проверили реакцию растения на экстремальное обезвоживание, длительное замораживание (-80°C в течение трех или пяти лет и -196 °C в течение 15 или 30 дней), радиацию (в дозах от 500 до 16 000 Гр) и другие марсоподобные условия в установке для моделирования планетарной атмосферы.
Растения подвергали давлению около 650 Па, аналогичному 680-790 Па на Марсе. Ночью температура составляла -60°C, а днем - 20°C, что эквивалентно условиям в экваториальных и средних широтах Марса. Экологи также смоделировали газовый состав атмосферы и уровень ультрафиолетового излучения, приближенные к условиям на Марсе.
Обезвоживание оказалось для S. caninervis легкой прогулкой, не дрогнул он и в условиях экстремального холода. Все замороженные мхи восстанавливались после размораживания, причем растения, обезвоженные до замораживания, восстанавливались гораздо быстрее, чем их водянистые собратья. Восстановление проходило всего за месяц.
При уровне радиации в 50 Гр, способной убить человека, с S. caninervis не произошло ничего плохого. При 500 Гр его рост даже ускорился, пишет Science Alert.
«Конечно, до создания самодостаточной среды обитания на других планетах еще далеко, но мы показали огромный потенциал S. caninervis в качестве растения-первопроходца для выращивания на Марсе», — отмечают исследователи. Мох планируется доставить на Марс или Луну для дальнейшей проверки возможности колонизации космических объектов.