Может цвести на Марсе: найдено самое экстремальное растение Земли

Мхи — удивительные растения, способные превращать бесплодные скалы в плодородные почвы. Ученые предполагает, что некоторые виды мхов могут сделать то же самое на Марсе.

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Эколог Сяошуан Ли и его коллеги из Китайской академии наук нашли кандидата, который подходит на роль колонизатора Красной планеты как никто другой. В отличие от пышных лесных мхов, скромный Syntrichia caninervis придерживается очень аскетичного образа жизни. Вид мхов из семейства поттиевых процветает в пустынях Китая и США, а также в ледяных горах Памира, Тибета, Ближнего Востока, Антарктиды и приполярных регионов.

Лучше всего S. caninervis растет в пустыне Гурбантунгут на северо-западе Китая, несмотря на температуру от -40°C до +65°C и относительную влажность воздуха не более 1,4%. Ученые проверили реакцию растения на экстремальное обезвоживание, длительное замораживание (-80°C в течение трех или пяти лет и -196 °C в течение 15 или 30 дней), радиацию (в дозах от 500 до 16 000 Гр) и другие марсоподобные условия в установке для моделирования планетарной атмосферы.

Растения подвергали давлению около 650 Па, аналогичному 680-790 Па на Марсе. Ночью температура составляла -60°C, а днем - 20°C, что эквивалентно условиям в экваториальных и средних широтах Марса. Экологи также смоделировали газовый состав атмосферы и уровень ультрафиолетового излучения, приближенные к условиям на Марсе.

Обезвоживание оказалось для S. caninervis легкой прогулкой, не дрогнул он и в условиях экстремального холода. Все замороженные мхи восстанавливались после размораживания, причем растения, обезвоженные до замораживания, восстанавливались гораздо быстрее, чем их водянистые собратья. Восстановление проходило всего за месяц.

При уровне радиации в 50 Гр, способной убить человека, с S. caninervis не произошло ничего плохого. При 500 Гр его рост даже ускорился, пишет Science Alert.