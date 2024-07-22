Каких людей нельзя загипнотизировать

На протяжении многих лет гипноз является одной из самых популярных тем из области психиатрии в массовой культуре. Герои фильмов, сериалов и книг используют его для того, чтобы раскрыть преступление или узнать правду, а злоумышленники активно применяют гипнотические способности в своих корыстных интересах.

В целом же явление гипноза преподносится как нечто мистическое и непознанное. Неудивительно, что умением гипнотизировать человечество наделило представителей самого загадочного народа на планете — цыган. Нейрофизиологи, в свою очередь, спешат разрушить миф о цыганских способностях. Оказывается, существуют люди, обладающие «иммунитетом» к такому гипнозу.

Цыганский гипноз у большинства ассоциируется с некой деятельностью, которая заставляет человека добровольно расстаться с денежными средствами и иными ценностями. Специалисты уверяют — ничего общего такой гипноз не имеет с научной сферой, а изучать его нужно разве что сотрудникам правоохранительных органов — чтобы снизить уровень преступности.

Сеанс цыганского гипноза отличается от настоящего тем, что жертва (а по-другому участника и не назовёшь) не погружается в глубокий транс, а находится в полном сознании, но под влиянием внушения сохраняет лишь видимость осмысленных действий. Правда, придя в себя, человек едва ли может вспомнить о своих поступках или деталях разговора.

Увы, но пострадать от действий нечестных цыган может практически любой. По данным социологов, не подвержен гипнозу только каждый четвертый житель планеты. На всех остальных, хоть и в разной степени, воздействовать получится.

Среди тех, кого «не возьмёт» гипноз — скептики и люди с развитым критическим мышлением (в народе о таких говорят просто — редкостные зануды). Но с представителями данной категории всё относительно. Эксперты утверждают, что ввести прагматиков в состояние гипнотического транса вполне реально. Вопрос лишь в том, насколько это быстро удастся сделать. Известен случай, когда скептик «сдался» на 27 сеансе.

Также бесполезно гипнотизировать людей, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ещё одна категория, на которую старания цыганок не подействует — лица, страдающие остро выраженными психическими нарушениями, имеющие задержки умственного развития.

В заключение хочется отметить, что для погружения в глубокий транс необходимо время. Поэтому если у вас нет лишней минуты на общение с цыганками, можете вздохнуть спокойно — вы попали в число тех, кто располагает «иммунитетом» к такому воздействию.