Помпеи пережили вторую катастрофу после извержения Везувия
Согласно новым исследованиям, разрушительная сейсмическая активность, последовавшая за извержением Везувия, частично виновата в полном разрушении древнеримского города Помпеи в 79 году нашей эры.
Значительные сейсмические колебания "сыграли значительную роль в разрушении Помпей", сказал автор исследования доктор Доменико Спариче. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science.
Землетрясения и извержения вулканов обычно происходят одновременно.
"Правильное распознавание причинно-следственной связи имеет решающее значение для анализа взаимодействия между вулканическими и сейсмическими явлениями, а также их воздействия на здания и людей", - сказал член группы исследователей, доктор Фабрицио Галадини.
Основные элементы указывали на последствия землетрясения в районе Casa dei Pittori al Lavoro, где были обнаружены два скелета с переломами и травмами.
"Мы обнаружили специфические характеристики, которые не соответствуют эффектам вулканических явлений, описанным в научной литературе, посвященной Помпеям", - сказал еще один исследователь, доктор Мауро Ди Вито.
Везувий выбрасывал летающую пемзу из мелких камней и пепла в течение примерно 18 часов, заставляя жителей искать укрытие от тлеющих камней. Исследование подтверждает идею о том, что сильные землетрясения привели к гибели людей, которые забаррикадировались от палящих небес.
"Люди, которые не покинули свои убежища, возможно, были завалены обломками зданий. Такая судьба постигла двух людей, чьи останки обнаружили ученые. Исследование также решительно исключает возможность того, что они погибли от сильной жары или вдыхания пепла от извержения в его так называемой "первой фазе", - отметили ученые.