Помпеи пережили вторую катастрофу после извержения Везувия

Согласно новым исследованиям, разрушительная сейсмическая активность, последовавшая за извержением Везувия, частично виновата в полном разрушении древнеримского города Помпеи в 79 году нашей эры.

Значительные сейсмические колебания "сыграли значительную роль в разрушении Помпей", сказал автор исследования доктор Доменико Спариче. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science.

Землетрясения и извержения вулканов обычно происходят одновременно.

"Правильное распознавание причинно-следственной связи имеет решающее значение для анализа взаимодействия между вулканическими и сейсмическими явлениями, а также их воздействия на здания и людей", - сказал член группы исследователей, доктор Фабрицио Галадини.



Основные элементы указывали на последствия землетрясения в районе Casa dei Pittori al Lavoro, где были обнаружены два скелета с переломами и травмами.

"Мы обнаружили специфические характеристики, которые не соответствуют эффектам вулканических явлений, описанным в научной литературе, посвященной Помпеям", - сказал еще один исследователь, доктор Мауро Ди Вито.



Везувий выбрасывал летающую пемзу из мелких камней и пепла в течение примерно 18 часов, заставляя жителей искать укрытие от тлеющих камней. Исследование подтверждает идею о том, что сильные землетрясения привели к гибели людей, которые забаррикадировались от палящих небес.