«Acoustic Kitty»: как в ЦРУ тренировали кота следить за СССР

Секретным шпионом может быть не только Джеймс Бонд. Речь идет о… кошке. Да, да, простой кошке! Натренированной и обученной сотрудниками ЦРУ с целью получения информации о Советском Союзе. Как такое возможно? Читайте в нашем материале.

Проект, получивший кодовое название «Acoustic Kitty», был разработан в 1960-х годах с целью использования кошек в шпионских миссиях. С помощью хвостатых специалисты ЦРУ хотели разузнать все секреты, которые обсуждали сотрудники посольства СССР в Вашингтоне. Почему именно кошки? В ЦРУ посчитали, что эти животные вызывают к себе наименьшее подозрение, даже когда прогуливаются прямо возле человека.

© Так выглядела схема установки оборудования

Разработка проекта «Акустическая кошечка» проводилась специалистами агентства около 5 лет. Для начала хирург вживлял в ушной канал кошки специальное прослушивающее устройство, устанавливал небольшой радиопередатчик в основании черепа и прятал под мехом тонкую проволочную антенну.

Так как в те времена технологии не были достаточно развиты, этот процесс занимал довольно много времени и требовал внушительных финансовых вложений. По некоторым данным, расходы на операции и дальнейшее обучение котов варьировались от 15 до 25 млн долларов.

Но даже такие огромные суммы не позволяли решить назревшую проблему: на кошку нельзя было повесить батарею, которая «подпитывала» бы устройства, поэтому шпионить она могла только ограниченное количество времени.

По задумке кото-шпионов должно было быть несколько, но начинать эксперимент сотрудники ЦРУ решили с одной взрослой кошкой. Долгое время ее тренировали, обучали и готовили как настоящего Джеймса Бонда! И, в конце концов, тайного агента отправили на первую миссию. Суть ее заключалась в том, что кошке требовалось «подслушать» разговор двух мужчин, сидевших за пределами посольства, на лавочке в парке на Висконсин-авеню.

У сотрудников ЦРУ был идеальный план действий, все необходимое оборудование и практически гениальная кошка, но их эксперимент в один миг разрушил совершенно неожиданный фактор. Когда они подъехали к парку, чтобы высадить кошку неподалеку от сидевших на лавочке мужчин, и отпустили животное, «усатого агента» сбила проезжающая мимо машина.

Все последующие тесты ЦРУ уже с новыми кото-шпионами также не обвенчались успехом. Эксперты объяснили это тем, что коты «не имеют глубинного желания угодить своим хозяевам» и, к тому же, плохо обучаются. Когда в разведывательном управлении наконец поняли, что ничего не выйдет, проект признали провальным и окончательно закрыли. Произошло это в 1967 году.

Забавно, что широкая общественность узнала об «Acoustic Kitty» лишь спустя 34 года! В 2001 году в соответствии с Законом о свободе слова в США были рассекречены 40 документов, среди которых и «Акустическая кошечка».