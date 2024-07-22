Неглинка: куда исчезла знаменитая московская река

О подземной реке Неглинке, упрятанной в каменные своды, знают не только москвичи и гости столицы. Раньше этот водоём отличался чистейшей водой. На его берегах цвели сады, работали мельницы, коротали время рыбаки. Но однажды всё изменилось. Живописную речку в центре Москвы спрятали под землю. Так для чего же это было сделано?

Экология и наводнения

Изначально Неглинка питала ров, который являлся частью защитной системы Москвы. Город развивался и вскоре вышел за привычные границы. Естественно, ров оказался никому не нужным. Со временем он превратился в зловонный пруд. «Помогли» также торговые лавки, общественные бани, харчевни и прочие заведения, чьи хозяева стали активно сливать в речку и прилежащие пруды отходы. В XVIII веке экологическая проблема приобрела чуть ли не катастрофический масштаб. Срочно нужно было что-то предпринимать. Так появилась идея спрятать «вонючую» Неглинку под землю.

Длина Неглинки – всего 7 километров, но отличается она довольно своенравным характером. Речка регулярно выходила из берегов, что приводило к наводнениям. Очевидно, что от водоёма, затапливающего каждой весной или после сильного ливня целые улицы в центре города предпочли избавиться.

Как Неглинка стала подземной

При Екатерине Великой была предпринята первая попытка обуздать своенравную реку. Тогда в русло набили сваи, а сверху Неглинку перекрыли каменным сводом.

Проблему выхода из берегов этот метод не решил. После нашествия Наполеона и пожара 1812 года, когда выгорело пол Москвы, реку заключили в каменную трубу длиной 3 километра. Но окончательно москвичей перестали беспокоить наводнения только в 60-х годах прошлого столетия. Тогда в городе были проложены новые коллекторы.

Сегодня рукотворное русло Неглинки привлекает диггеров и любителей экстремальных экскурсий. Такие экскурсоводы уверяют – во время прогулки под Москвой можно узнать много нового о российской столице.