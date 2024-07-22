Окно в туалете: зачем его делали в советских квартирах

Существует несколько причин того, почему в «сталинках» и «хрущёвках» делали окна в туалетную комнату.

Дёшево и практично

Член Союза архитекторов России Ю. В. Алексеев говорит, что окна из санузлов в кухни в советских квартирах делали, чтобы визуально расширить пространство. Также в случаях перебоев с электроэнергией окно в туалет помогало людям не остаться в кромешной тьме. По мнению советских архитекторов, эти окна не позволяли гражданам ощущать себя в замкнутом пространстве.

Защита от взрыва газа

Проектировщики 1950-60-х годов считали, что окна в туалетную комнату были необходимы для того, чтобы в случае взрыва газа не снесло перегородки. Архитектор Руслан Кирничанский говорит, что перегородки между санузлом и кухней в «хрущёвках» выложены толщиной в полкирпича, взрыв бытового газа разнёс бы их. Он уверен, что окна делали ради обеспечения санитарных норм безопасности, для освещения санузлов – солнечный свет способствует обеззараживанию воздуха и уничтожению бактерий. Архитектор обращает внимание на любопытный факт: окна в туалетные комнаты делались не открывающимися. Это доказывает, что они были нужны для дополнительного освещения.

Планировка «хрущёвок» могла помочь победить туберкулёз, распространённое в те времена заболевание. Солнечный свет как раз не позволяет туберкулёзной палочке размножаться во влажной среде.

Отношение жильцов

Жильцы часто либо закрашивали, либо заклеивали обоями подобные окна. Несмотря на это, в «сталинках» и «хрущёвках» «туалетные» окна сохранились. Современные строительные нормы и правила не обязывают обустраивать новые квартиры оконными проёмами между санузлами и кухнями, так как этом нет никакого смысла.