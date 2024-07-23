Чем жители СССР поразили немецких оккупантов

Немецкий план «Барбаросса» предполагал разгром советских войск в приграничных сражениях, быстрый захват территорий до Урала с оккупацией и уничтожением Москвы и завершением войны до конца 1941 года. Генералитет, а тем более солдаты и офицеры, не думали, что в осуществлении задуманного возникнут какие-то трудности. Ведь, если верить геббельсовской пропаганде, Вермахту будет противостоять плохо вооруженная и слабо организованная толпа дикарей, запуганных большевистским режимом…

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Уже в первые дни войны стало понятно, что все обстоит совсем не так: немцы были поражены качествами советских бойцов и мирного населения

Боеспособность

Да, ошибки советского командования летом 1941 года поставили Красную Армию на грань катастрофы. Но даже в самой безвыходной ситуации советские бойцы предпочитали сражаться, а не сдаваться в плен. Для этого у них было и желание, и выучка, и вооружение. Оказалось, что советские танки, пушки, самолеты ничуть не уступают немецким, а в чем-то даже и превосходят их. А бойцы РККА мастерски владеют этим вооружением.

«Они держатся за каждый бугорок и не отдают ни одной пяди земли без боя. Они дерутся за каждый камень, самое худшее – это ночные бои, Иван не отступает ни на шаг», — писал немецкий солдат в письме домой.



Грамотность

Но выучка солдат и офицеров — это одно. С удивлением немцы обнаружили, что простые русские вовсе не являются «необразованным стадом». В СССР оказалось огромное количество студентов, среди которых многие говорили на нескольких языках, играли на музыкальных инструментах, были знакомы с европейкой литературой. Более того, даже в деревнях худо-бедно могли изъясняться на немецком, который «учили в сельских школах».

Религиозность

Не были русские и «антирелигиозными сатанистами». Значительная часть сельского населения носила крестики, в избах были образа, а жители молились и отмечали христианские праздники. Конечно, в СССР религию сильно ущемляли, но в годы Великой Отечественной войны гонения на церковь почти сошли на нет.

Патриотизм

Советские люди не казались ущемленными и притесняемыми властью. Более того, многие шли в последнюю атаку со связкой гранат и криком «За Сталина!». Конечно, не обходилось без предателей и коллаборантов, из числа идейных антикоммунистов и тех, чьи родственники или они сами пострадали от советской власти. Но таких было куда меньше, чем обещал Геббельс.

Сострадание

Пожалуй, главное, что поразило захватчиков в советских людях — это их сострадание. Особенно ярко оно проявилось в последние годы войны, когда Вермахт терпел поражения и отступал. Попавших в плен солдат и офицеров русские не подвергали пыткам и тем более не казнили. Хотя немцы относились к советским военнопленным именно так. Военная переводчица Елена Ржевская вспоминала случай в деревне Лысково, где крестьянка пожалела и накормила раненного пленника, сказав, что ей жалко не его, а его мать, которая «родила и вырастила такого детину себе и другим на мученье». И это был далеко не единственный случай.