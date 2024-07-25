Мужчина не смог прокатиться на аттракционе похудел на 51 килограмм

Мужчина из Великобритании не смог прокатиться на американских горках из-за лишнего веса и стал худеть самостоятельно — с помощью диеты и спорта. Об этом пишет Nottinghamshire Live.

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29-летний Рис Коллингтон весил 139,7 килограмма и носил одежду размера 3XL. По словам мужчины, он набрал вес, потому что с детства мало двигался и ел много вредной еды. Вскоре у Коллингтона развилась пищевая зависимость, и он не понимал, как с ней можно бороться. Как объясняет мужчина, тогда он все время думал о еде: например, во время завтрака уже мечтал об обеде.

Коллингтон осознал, что у него есть проблемы с лишним весом, в январе 2023 года. Тогда он проводил время в парке аттракционов и не смог сесть в кресло вагонетки.

«Это было унизительно», — признался Коллингтон.



Тогда он и решил похудеть — сел на диету и ввел в повседневную жизнь занятия физкультурой. За полгода ему удалось сбросить 51 килограмм.

Мужчина придерживается здоровых привычек и сейчас: много ходит, посещает спортзал пять раз в неделю, питается маленькими порциями. Коллингтон отметил, что стал чувствовать себя намного лучше.

«Я могу одеваться так, как мне всегда хотелось, у меня появились новые друзья, и это придало мне уверенности в том, что я могу снова ходить на свидания», — объяснил он.



Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина решила похудеть после насмешливого вопроса врача. Она сбросила 51 килограмм с помощью резекции желудка.