Лунные календари печатают в журналах и даже выпускают отдельными брошюрами, публикуют сетевые издания. Они давно стали настольными книгами садоводов и огородников, но пользуются ли лунными календарями профессиональные агрономы? «Газета.Ru» обратилась с вопросами о возможности влияния Луны на рост растений к настоящим ученым.

Откуда взялся лунный календарь

Лунные календари для дачников представляют собой таблицы или списки привычных нам дней, разделенных на неблагоприятные и благоприятные для посева, а также других садовых работ.

Ученые точно не знают, когда впервые люди начали ориентироваться на Луну при земледелии.

Считается, что идея современных календарей принадлежит австрийскому философу, эзотерику, оккультисту и мистику Рудольфу Штейнеру. Он разработал систему биодинамического органического земледелия, концепция которой была озвучена в 1924 году в рамках Сельскохозяйственного курса.

Там он заявил, что все живое на Земле, в том числе и растения, подчиняется ритмам космоса, которые отличаются при разном положении планет и звезд.

Затем в 1952 году крестьянка Мария Тун заметила, что посевы редиса, высаженные с разницей в несколько дней, различаются между собой. Тогда она решила провести собственное исследование и занялась подробным изучением этого феномена. Длительные наблюдения легли в основу многолетнего исследования, результатом которого стало ежегодное издание астрономического посевного календаря с обозначением дней, благоприятных для посева различных культур.

С тех пор Мария Тун стала считаться ведущим специалистом в области «биодинамики» — подхода к сельскому хозяйству и садоводству, который использует прибывание и убывание луны, а также положение планет и созвездий для определения того, когда сеять и собирать урожай. А лунные календари получили широкое распространение.

Однако к научному подходу ни Штейнер, ни Тун отношения не имеют, их исследования считаются, скорее, образцом эзотерических учений.

Что такое лунный месяц?

Каждый лунный цикл (синодический месяц — от Новолуния до Новолуния) длится 29-30 дней и состоит из 8 фаз. Четыре из них — основополагающие статичные точки, задающие ритм (Новолуние — Первая четверть — Полнолуние — Последняя четверть), другие четыре фазы — динамичные периоды растущей и убывающей Луны, каждый длительностью примерно в одну неделю.

По словам кандидата сельскохозяйственных наук, старшего преподавателя кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Алины Абрамовой, действительно существует мнение, что фазы Луны по-разному влияют на рост и развитие культур.

«Например, считается, что в новолуние все жизненные силы уходят в корни и клубни. В фазу растущей Луны соки начинают двигаться к вершине и листьям. В это время рекомендованы посадка и пересадка растений, особенно тех, у которых очень развита надземная часть. В полнолуние можно получить самую вкусную и полезную зелень, ягоды и фрукты. В фазу убывающей Луны соки начинают движение от вершины к корням. Поэтому данный период хорош для посадки корнеплодов, луковичных и клубневых культур, а также выкапывания корнеплодов — в эту фазу они считаются самыми вкусными и сочными», — рассказала Абрамова.

То есть, Абрамова подтверждает, что разница в движении соков внутри растений в зависимости от фаз Луны есть.

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Как фазы Луны влияют на растения?

Сотрудник Ботанического Сада СО РАН Роман Рыбаков также подтвердил «Газете.Ru», что лунные циклы действительно влияют на растения, — впрочем, как и на все живые организмы на Земле.

«Известно, что Луна, как ближайшее к нам космическое тело, оказывает влияние на приливы и отливы. А значит, влияние оказывается и на водные ресурсы, доступные растениям. Растительные клетки на 80% состоят из воды, и вероятно, они также находятся под влиянием этого спутника Земли. Научных работ на эту тему представлено немного, из личного опыта могу сказать, что зачастую именно на растущей Луне растения растут интенсивнее, но какой механизм тут заложен, неизвестно», — рассказал специалист.



К примеру, по словам Рыбакова, в новолуние и на растущей Луне вода «подтягивается» вверх, делая ее более доступной для корней. Это благоприятное время для посева семян и посадки рассады.

«На убывающей Луне вода «оттягивается» вниз, что замедляет рост побегов. Не стоит исключать влияния и света от Луны. Есть исследование, где слабый свет новолуния может стимулировать рост, а яркий свет полнолуния замедлять его. В ходе работы ученый обнаружил, что скорость роста сфагнума ритмично колеблется — примерно каждые 30 суток, что соответствует лунному циклу. Однако четкого объяснения того, как именно лунный цикл вызывает подобные колебания роста у растений, у науки нет. В отличие от солнечного света, основная функция которого для растений — энергетическая, более слабый лунный, по всей видимости, играет информационную роль. Действуя на чувствительные рецепторы растений, он служит определенным сигналом для систем, которые регулируют скорость роста», — объяснил Рыбаков.

© Global Look Press

Получается, главное — следить за фазой Луны и вырастет отличный урожай?

Однако всецело полагаться на лунные календари Рыбаков не советует. На них можно ориентироваться только в том случае, если человек ничего не знает в садоводстве и ему нужно хоть на что-то опираться.

«Часто в лунных календарях рекомендуют делать работы в огороде в определенные дни лунного цикла. Во-первых, в разных календарях прогнозы различаются. Например, в одном из календарей 7 марта этого года можно высадить на подращивание клубни георгин, бегоний, замочить семена для посева их на рассаду. Другой же календарь отмечает этот день неблагоприятным для работ. Но все же результат будет зависеть не от лунного цикла, который оказывает эффект, но минимальный, а от других переменных, например, погоды, состояния почвы, воды, наличия каких-либо заболеваний.То есть, следование рекомендациям лунного календаря не дает никаких гарантий», — заключил Рыбаков.



Как рассказала «Газете.Ru» Алина Абрамова, влияние Луны на приливы и отливы, а также на магнитное поле Земли действительно существует и научно доказано. Однако вопрос о том, как эти факторы могут влиять на растения, остается предметом дискуссий.

«Приливы и отливы в основном влияют на водные массы, и их прямое воздействие на наземные растения маловероятно. Тем не менее они могут оказывать косвенное влияние на прибрежную растительность через изменение уровня грунтовых вод и солености почвы. Что касается влияния изменений магнитного поля Земли на растения, существуют исследования, показывающие, что некоторые виды растений могут реагировать на геомагнитные вариации. Например, есть данные о влиянии магнитного поля на прорастание семян и ориентацию корней. Однако механизмы этого влияния до конца не изучены, и его значимость для роста и развития растений остается предметом дебатов», — рассказала Абрамова.



Она уверена, что не стоит слепо полагаться на лунные календари при уходе за растениями. Гораздо важнее создать оптимальные условия для здорового роста, контролировать температуру, влажность, освещенность и питание.